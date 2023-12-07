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喝爛醉被小黃司機趕下車 他竟持辣椒水隨機攻擊路人還大鬧教堂

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓男子前天凌晨在北市中山區喝酒搭計程車要回家，卻酒醉說不出下車地點，運將無奈只好攙扶下車後離開，陳男不滿被丟包，掏出辣椒水隨機朝路人噴灑，甚至跑進教會吵鬧。警方趕抵，把陳男帶回派出所偵詢，由於傷者無人提告，警詢後依社維法裁罰。

中正二警方5日早上7點多獲報，陳男（29歲）不明原因隨機朝2名路人噴辣椒水，還闖入教會大吵大鬧、騷擾，趕抵發現他還在場，立刻控制行動，並帶回派出所偵詢。

由於陳男酒醉、口語不清，警方遂調閱監視器畫面釐清，並詢問被噴辣椒水的傷者2人以及教會人員，受害者認為傷勢、受損輕微，不願追究。

警方事後得知，原來陳男先在中山區喝酒，酒後搭計程車要回家，卻因爛醉無法交代下車地點，才被計程車司機丟包在寧波西街一帶，陳男意識到被丟包，心情不佳掏出辣椒水朝路人噴灑，做出一系列脫序行為，警詢後依社維法第63條第1項第4款裁罰，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

陳姓男子因被計程車丟包，心情不佳掏出辣椒水朝路人噴灑，所幸路人無大礙。記者翁至成／翻攝
陳姓男子因被計程車丟包，心情不佳掏出辣椒水朝路人噴灑，所幸路人無大礙。記者翁至成／翻攝
陳姓男子日前酒醉搭計程車回家，卻因喝的爛醉交代不清下車地點，運將無奈只好將人攙扶下車後離去。記者翁至成／翻攝
陳姓男子日前酒醉搭計程車回家，卻因喝的爛醉交代不清下車地點，運將無奈只好將人攙扶下車後離去。記者翁至成／翻攝

辣椒水 計程車司機 監視器

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