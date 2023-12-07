喝爛醉被小黃司機趕下車 他竟持辣椒水隨機攻擊路人還大鬧教堂
陳姓男子前天凌晨在北市中山區喝酒搭計程車要回家，卻酒醉說不出下車地點，運將無奈只好攙扶下車後離開，陳男不滿被丟包，掏出辣椒水隨機朝路人噴灑，甚至跑進教會吵鬧。警方趕抵，把陳男帶回派出所偵詢，由於傷者無人提告，警詢後依社維法裁罰。
中正二警方5日早上7點多獲報，陳男（29歲）不明原因隨機朝2名路人噴辣椒水，還闖入教會大吵大鬧、騷擾，趕抵發現他還在場，立刻控制行動，並帶回派出所偵詢。
由於陳男酒醉、口語不清，警方遂調閱監視器畫面釐清，並詢問被噴辣椒水的傷者2人以及教會人員，受害者認為傷勢、受損輕微，不願追究。
警方事後得知，原來陳男先在中山區喝酒，酒後搭計程車要回家，卻因爛醉無法交代下車地點，才被計程車司機丟包在寧波西街一帶，陳男意識到被丟包，心情不佳掏出辣椒水朝路人噴灑，做出一系列脫序行為，警詢後依社維法第63條第1項第4款裁罰，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言