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半聯結車鐵架掉國3彰化段 3車輾過幸無人傷

中央社／ 彰化縣7日電

1輛半聯結車今天清晨行經國道3號北上彰化路段時，因捲線器斷裂導致鐵架掉落到車道上，後方遊覽車、自小客車及聯結車閃避不及陸續輾過，車頭及車身受損，所幸無人受傷。

國道公路警察局第七公路警察大隊快官分隊長黃昱維接受媒體聯訪時說，清晨5時58分接獲報案指稱，國道3號福爾摩沙高速公路北上195公里彰化路段，發生1起4輛車交通事故。

警方指出，高男駕駛的半聯結車行駛外側車道時，因捲線器斷裂，鐵架掉落在車道上，後方自小客車、遊覽車及聯結車閃避不及，陸續輾過鐵架，造成車頭及車身受損，所幸無人受傷。

警方表示，高男酒測值為零，不過仍會依道路交通管理處罰條例舉發，處新台幣3000至1萬8000元罰鍰。

車道 國道 彰化

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