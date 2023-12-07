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日本不老騎士單車環島台灣 想搭渡船卻迷路…暖警幫忙
日本一名77歲男子石浦先生，11月初獨自來台騎單車環島，昨打算騎到新北市八里搭渡船，但途中不小心走錯路，騎到桃園市大園區，石浦先生向警方求助，員警利用翻譯軟體與他溝通，並幫忙查詢渡船時間及指引方向，讓石浦先生對台灣警察的熱心留下深刻的印象。
大園警分局表示，昨下午2點多一名男子牽著單車到派出所求助，值班員警見狀上前關心，但男子僅會講日文及一點中文，雙方比手畫腳了一番，仍不知男子的需求，員警於是拿出手機以翻譯軟體與男子溝通。
經了解，該名男子是日本籍的石浦先生，11月初獨自來台騎單車環島，一路從南部北上，6日上午他從新竹出發想去新北市八里搭渡船，途中卻不小心走錯路，騎到桃園市大園地區，石浦先生擔心來不及搭渡船，於是騎到派出所請警方幫忙查詢渡船時間。
員警得知後幫忙確認渡船的班次，並指引行車路線讓男子能早點抵達八里，而當時外面飄著寒風細雨，員警見男子僅穿一件薄長袖，擔心他著涼於是提供熱薑茶讓他暖暖身體，男子對於員警的熱心幫忙相當感激，大讚台灣警方的人情味。
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