直升機墜台64線觀音山隧道附近？ 新北消防：誤報勿傳

有民眾今天上午開車經過新北市台64線觀音山隧道，驚見有民用直升機墜落，高掛在電塔上方。新北市消防局趕緊調派人車上山，稍早回報，應該是角度問題，現場是台電所雇用的民營直升機正在清洗電塔，並無墜毀狀況。

據了解，今天上午10時許，有民眾開車經過新北市五股區台64線觀音山隧道，見到台64線觀音山出口右邊一電塔上吊掛著墜毀的直升機，新北市消防局趕緊出動9輛各式搶救車輛、28名消防員前往搜救。

稍早新北市消防局澄清，現場是台電雇用的直升機正在清洗電塔，目前現場一切運作正常，未有墜機情形，應是民眾角度問題，誤以為是直升機撞到電塔誤報，請民眾不要道聽塗說、以訛傳訛。