林森北路連撞2車險把人撞飛 22歲男酒測值1.41遭法辦

文姓男子今凌晨酒後駕車行經台北市中山區某路口，不慎擦撞對向計程車後，失控碰撞路旁另輛汽車，還差點撞上受損車主，員警獲報到場發現文男酒測值高達每公升1.41毫克，當場將文男帶回偵詢，依公共危嫌罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，22歲文男今凌晨2時50分駕駛汽車行經林森北路、民生東路口，先擦撞對向左轉的計程車車尾，又失控撞上林姓男子停放在路邊的汽車，甚至差點將林男撞飛，現場3車受損，所幸無人受傷。

據悉，員警獲報到場發現文男渾身酒氣，經檢測確定文男酒測值高達每公升1.41毫克，嚴重超標；案發後文男早已泥醉，面對員警詢問，他僅稱是在新北市住處飲酒，為了找朋友而駕車外出，至於喝了多少、去哪裡找朋友等，文男語焉不詳，警詢後將依法送辦。 22歲文男今凌晨2時50分駕駛汽車行經林森北路、民生東路口，先擦撞對向左轉的計程車車尾，又失控撞上林姓男子停放在路邊的汽車，甚至差點將林男撞飛。記者李隆揆／翻攝

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