聽新聞
test
0:00 / 0:00
林森北路連撞2車險把人撞飛 22歲男酒測值1.41遭法辦
文姓男子今凌晨酒後駕車行經台北市中山區某路口，不慎擦撞對向計程車後，失控碰撞路旁另輛汽車，還差點撞上受損車主，員警獲報到場發現文男酒測值高達每公升1.41毫克，當場將文男帶回偵詢，依公共危嫌罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方調查，22歲文男今凌晨2時50分駕駛汽車行經林森北路、民生東路口，先擦撞對向左轉的計程車車尾，又失控撞上林姓男子停放在路邊的汽車，甚至差點將林男撞飛，現場3車受損，所幸無人受傷。
據悉，員警獲報到場發現文男渾身酒氣，經檢測確定文男酒測值高達每公升1.41毫克，嚴重超標；案發後文男早已泥醉，面對員警詢問，他僅稱是在新北市住處飲酒，為了找朋友而駕車外出，至於喝了多少、去哪裡找朋友等，文男語焉不詳，警詢後將依法送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言