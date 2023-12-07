清晨兩貨車遭火吞噬…80萬偉士牌重機也遭殃 車主疑縱火
新北市林口派出所對面一處露天公有停車場，今天清晨有兩輛貨車被火吞噬，連同車斗內一輛要價80萬的古偉士牌也遭殃燒毀。新北市消防局獲報出動大批人車撲滅火勢。事後車主自調監視器畫面，發現起火前5到10分鐘有一婦人經過，懷疑被人縱火，目前警方調查釐清。
據了解，賴姓男子（52歲）是一家公司負責人，兩輛被火燒毀的貨車都是他的公司車。昨晚賴男把他公司兩輛貨車（其中一貨車車斗放置一輛要價80萬古董偉士牌），停在新北市林口區中正路92號對面一處露天停車場，不料，今天清晨5時45分左右竄出火煙，3車旋即陷入一片火海。
新北市消防局獲報出動10輛各式搶救車輛、20名消防員趕抵布水線灌救，火勢於6時10分左右撲滅，所幸現場無人受傷，起火原因待查。
事後賴男自行調閱監視器畫面，發現於起火前約5到10分鐘，有一名年約50歲的婦人經過，不久便竄出火煙，目前警方已介入調查，以釐清是否有人為縱火可能？依法查辦。
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