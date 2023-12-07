老翁領96萬欲投資生基塔位 員警與行員合力阻詐

詐騙集團以投資生基塔位為話術，向70歲方姓老翁謊稱可代為買賣，獲利豐厚。方信以為真昨天到台南市某銀行欲提領鉅額款項，表示欲投資靈骨塔買賣，行員機警通報警方到場攔阻，成功保住老翁96萬元積蓄。

台南市警五分局開元派出所昨天上午10點半接獲某銀行通報，70歲方姓老翁疑似遭詐騙。經警員姚智偉、李瑞龍趕赴現場了解，得知老翁11月間接獲陌生男子來電自稱是仲介業務員，稱其有「生基塔位」投資方案要協助其代為賣出，老翁表示未曾購買過此商品，對方聲稱現在有其他人欲購買，只要事先購入塔位所有權後，便能立即轉賣而獲利賺取50-100%價差。

老翁落入詐騙陷阱，到北區某銀行欲臨櫃提款96萬元，不過銀行行員聽到老翁要一次性提取大筆現金做投資後察覺有異，立即通報開元派出所。員警及行員細心向老翁解釋，指出靈骨塔位管理係由社政單位，且投資一定有風險，如果不斷宣稱低風險高報酬，很大可能都是詐騙集團手法及話術，老翁聽後才打消念頭。