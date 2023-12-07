竹市警分析詐騙案 聯手在地藝人拍幽默反詐宣導短片

國內詐騙猖獗，詐騙案件量已超越毒品案，成為案件最多的犯罪類型，新竹市警一分局分析近期受理詐騙案及類似新聞，發現被害人報案時大都遭詐騙集團所扮演假黑道分子「豹哥」詐騙、恐嚇，因此結合在地藝人「飛迅」及「多多導演」拍攝反詐騙宣導短片，以詼諧、幽默的劇情強化民眾對於網路交友詐騙的警覺性，將防詐意識推廣出去，有效優化放大宣導的效果。

警方指出，這次自製《又是豹哥》反詐騙宣導影片，除由員警上陣擔綱劇情角色，也找來曾任「大學生了沒」節目班底、「TVBS食尚玩家」直播主持人邱佳萱跨刀協助，影片拍攝由從事影像產業經驗豐富，「2016廣播金鐘獎-數位應用獎」『當「VR音聲」遇到「文化平權」』攝影師、2020電影《插旗》的多多導演（本名葉人愷）帶領專業拍攝團隊，結合明星魅力與實際案例，讓民眾能夠透過影片劇情，清楚了解「假網友見面」的詐騙手法及真實情況。

警方說，「假網友見面」詐騙手法，通常是詐騙集團透過網路社群與通訊軟體置放帥哥、美女的照片，藉此吸引民眾加入LINE好友聊天，隨後表示欲與網友見面，等民眾依約定時間到場時，詐騙集團稱自己為傳播公司的少爺或小姐，要求被害人購買「遊戲點數」，支付經紀公司換取見面約會時間，並一直加碼直至被害人無法負荷時，轉為黑幫大佬以恐嚇對其不利方式軟硬兼施，讓民眾不得不從。