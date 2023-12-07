台南碗粿店趕訂單擾鄰！員警查獲非法移工 老闆嘆：賺的都不夠賠

台南市北區一家碗粿店請來非法移工作，遭到市警五分局查獲法辦。記者黃宣翰／翻 攝 歲末年關將近，台南市北區成功路一家傳統小吃店因接了大量訂單，導致人手不足，店家竟聘僱2名越南籍移工利用凌晨時段到店內備料、包裝及清潔非法工作，員警查緝後函送勞工局裁罰；店家因違反就業服務法最重可罰75萬元，當場無奈哀嚎「賺的都不夠賠」。

台南市警五分局接獲民眾報案，轄內一處民宅凌晨常有越南籍移工進出，影響周邊住宅安寧甚鉅，鄰居不堪其擾，派員選定清晨拂曉出擊前往查緝，果不其然一舉查獲2名來台工作的越南籍移工非法工作。

20歲跟22歲的移工是別家工廠的合法移工，但於下班時間到碗粿店「非法加班」。包括陳姓老闆3人製作筆錄後，函送勞工局裁罰。

只見移工們個個手腳俐落，駕輕就熟的於店內來回穿梭，據越南籍移工表示，因家鄉也有類似碗粿傳統美食，所以操作起來特別得心應手。

楊姓老闆向警方表示，每年歲末年終是店內收入的旺季，接了大量訂單卻人手不足，才會鋌而走險，且得知自己違反就業服務法恐面臨15萬至75萬元罰鍰後，直呼「賺的都不夠賠」。

分局長陳宇桓呼籲，為保障國人合法工作權益提醒民眾切勿以身試法，貪一時之便而聘僱移工從事非法工作，千萬不要心存僥倖，不然恐得不償失。