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褔德一路飄瓦斯味！新北汐止瓦斯漏氣 估晚間10時完成搶修

中央社／ 新北6日電

汐止區公所表示，今天近中午在褔德一路飄散瓦斯味，警消獲報到場灑水警戒，並通報欣湖瓦斯公司派員到場檢修，目前已找到1處漏氣點並修補，預估晚間10時可完成搶修。

警消中午接獲通報，有民眾聞到瓦斯味，於是派員前往福德一路並拉起封鎖線，架設炮塔灑水防護，警方在現場周邊實施交通管制疏導，同時也通知欣湖瓦斯公司派員前往檢修。

新北市政府消防局第6大隊大隊長羅億田呼籲，附近住戶及民眾不要圍觀，圍觀會對搶救工作造成阻礙也影響相關工作進行。

汐止區長林慶豐表示，現場雖有瓦斯飄散，但消防局檢測，濃度還不到危險程度，但仍進行灑水戒護，瓦斯公司下午也調派機具到現場檢測，目前在道路左側開挖並發現1處漏氣點，目前已修補並進行回填。

林慶豐表示，晚間8時進行道路右側開挖檢修中，預估可於晚間10時左右完成檢修，並進行回填，以降低對附近交通的不便。

新北市汐止區褔德一路一帶6日近午發生瓦斯洩漏事故，消防獲報到場灑水防護，警方也在周邊實施交通管制，同時通知欣湖天然氣公司派員檢修。圖／翻攝照片（中央社）
新北市汐止區褔德一路一帶6日近午發生瓦斯洩漏事故，消防獲報到場灑水防護，警方也在周邊實施交通管制，同時通知欣湖天然氣公司派員檢修。圖／翻攝照片（中央社）

汐止 新北 瓦斯外洩

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