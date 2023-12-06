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北市消119高效派遣專案 獲政府服務獎肯定

中央社／ 台北6日電

台北市消防局推行「119高效派遣 精準服務」專案，有效提升救災救護品質及效率，榮獲第6屆政府服務獎殊榮，6日由行政院長陳建仁（左）頒獎，台北市消防局副局長游家懿（右）代表受領。圖／台北市消防局提供（中央社）
台北市消防局推行「119高效派遣 精準服務」專案，有效提升救災救護品質及效率，榮獲第6屆政府服務獎殊榮，6日由行政院長陳建仁（左）頒獎，台北市消防局副局長游家懿（右）代表受領。圖／台北市消防局提供（中央社）

北市消防局今天表示，「119高效派遣 精準服務」專案有效提升救災救護品質及效率，統計此系統今年1至9月受理約10萬件報案，榮獲第6屆政府服務獎殊榮。

消防局今天透過新聞稿指出，行政院國家發展委員會主辦的政府服務獎今天下午於台大醫院國際會議中心舉行頒獎活動，北市「119高效派遣 精準服務」專案在全國145個參賽專案中脫穎而出，獲得數位創新加值項獎。

台北市消防局長莫懷祖表示，為解決北市每年龐大案件，特別建置119高效能勤務派遣系統，並於去年1月啟用，統計今年1至9月受理報案件數約10萬件。

他指出，此系統可執行多元化受理報案，讓報案訊息精準掌握、建構視覺化決策平台以強化訊息傳遞媒介，以及空間定位即時偵測、數位資訊即時傳輸與跨域整合交通局CMS資訊可變標誌系統。

莫懷祖表示，透過此系統，除可提醒民眾避開災害現場周邊路線，還能進一步提升救災救護品質及效率，365天24小時精準守護市民安全。

消防局表示，隨著工商業發展，災害情境更為多元，建築物型態也愈趨複雜，如何整合運用新科技提升市民安全已成刻不容緩議題，期待持續導入先進科技，打造快速、有效消防救災救護服務，為市民創造宜居、安全的智慧城市環境持續努力。

北市 消防員

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