燃燒面積1萬6千平方公尺！新北泰山31鐵皮工廠焚毀 警消仍與殘火奮戰

新北市泰山區工廠大火延燒，波及28家業者、共31間鐵皮屋、倉庫。由於燃燒面積達1萬6000平方公尺，警消昨天撲滅火勢後，直到今天仍在為殘火處理奮戰中。

泰山區的家具工廠昨天上午發生火警，因為火勢延燒向周邊廠房擴散，共出動116車次、296名警義消前往灌救，直到昨天下午約4時才撲滅火勢。

據統計，昨天共有28家公司的31間鐵皮工廠或倉庫被焚毀，遍及汽車配件、家電、物流及食品加工等產業，由於燃燒面積達1萬6000平方公尺，使得殘火處理格外困難。

消防局長李清安表示，這次火勢起於連棟鐵片屋工廠的中間部分，在延燒上沒有防火區隔，再加上強風助長下，才使得火勢控制困難，現場有許多是傢俱等易燃物，因此，滅火後需挖開處理殘火，才能確保不會復燃，再次釀災。

他表示，這場火警除了1名民眾受傷送醫外，還有3名消防人員因火勢熱氣造成不適，經送醫治療後又返回隊部，繼續投人火場努力滅火。

消防局表示，昨天中午初步控制火勢後，但因為風勢助長死灰復燃，與火場臨近的部分工廠又被波及，有些火場建築甚至發生坍塌，使得警消持續投入人力進行殘火處理。

消防局表示，由於長時間和殘火奮戰，昨天特別商請胖卡車到現場提供打火兄弟飲食，今天則續派14車、60人前往支援，還調來2部怪手開挖火場餘燼，才能順利射水撲滅積壓深處的殘火，預估殘火處理可能要到深夜才可能完成。