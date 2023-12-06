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共欠2000萬加班費…嘉市消防員控「做白工」 局長：會向中央反應基層意見

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市消防局變更勤休制度，基層抱怨工作24小時只能領20小時薪水，另外4小時不僅於休息時間安排勤務，更規範出勤未滿1小時就不列入工時，「做白工」。消防員工作權益促進會計算，嘉市7個分隊共約217人，3月以來被積欠加班費約2000萬餘元；消防局長蘇耀星說，勤務依中央規範編排，這也凸顯地方人力短缺，基層的意見會反映給中央。

消防員工作權益促進會表示，嘉市消防局3月開始規定消防員1天工作24小時，卻只能請領20個小時的薪水，另外4個小時屬於同仁的「休息時數」，不計算工作時數，更以人力控管的要求，制定每日全時段最低人力限制規定，要消防員必須24小時機動待命，有實際執行救災救護勤務須達成工作滿1個小時，始得計算工作時數。

促進會表示，以年資15年消防員為例，每小時加班鐘點費240元，1個月工作日12天，若有4個小時未支領薪水，少領11520元，市消217人，3月以來積欠加班費約2000萬餘元，已有112名消防員簽署訴願陳情，欲向消防局提起行政救濟流程，訴求爭取工作時數核實計算。

議員林煒軒表示，號稱幸福城市的嘉義市消防員卻藏著血汗，7成消防員要求加班費，消防員應休息時間無法休息，市府應重視這問題；議員黃盈智表示，消防人力不足，使得所有消防員休息時間都排在夜間，表面上是休息，其實是在服勤，又不能請領加班費，應還給消防員應有權益。

議員王浩表示，12月22日是市府最後一次追加預算的機會，如果22日消防局沒有追加給消防隊員的超勤加班費預算，不適任局長應下台負責。

消防局表示，今年1月施行以來，每2個月檢討，期間消防署發文建議休息時間「應避免」編排於夜間時段，於12月調整於日間時段編排2小時。休息時間並沒有規定要求不得外出，排定休息時間時段如有召回出勤情事，依法列入工時計算可報支領加班費。

消防局表示，參考其他縣市及目前並無適當資訊系統得精確紀錄外勤同仁出勤，倘以紙本及人工方式辦理餘數併計，作業繁複亦容易出錯，現行差勤系統功能加班餘數併計功能也尚未健全，執行上有困難度。擬暫不試辦外勤人員加班餘數併計措施，等到其他縣市消防局試辦成效良好，再行研議。另依據法令，補休期限最多是2年，期限的計算與未能補休的加班時數結算等相關疑義正請示中央。

消防局長蘇耀星說，勤務依中央規範編排，這也凸顯地方人力短缺，在還沒有辦法落實勤一休二制度前，基於保障人民生命財產安全，希望同仁共體時艱，基層的意見會反映給中央。

前排左起消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱、理事長黃鈺翔、市議員林煒軒、黃盈智上午於嘉義市議會民進黨團辦公室召開記者會為基層消防員聲。記者李宗祐／攝影
前排左起消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱、理事長黃鈺翔、市議員林煒軒、黃盈智上午於嘉義市議會民進黨團辦公室召開記者會為基層消防員聲。記者李宗祐／攝影
消防局長蘇耀星說，在還沒有辦法落實勤一休二制度前，基於保障人民生命財產安全，希望同仁共體時艱，基層的意見會反應給中央。記者李宗祐／攝影
消防局長蘇耀星說，在還沒有辦法落實勤一休二制度前，基於保障人民生命財產安全，希望同仁共體時艱，基層的意見會反應給中央。記者李宗祐／攝影

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