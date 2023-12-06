共欠2000萬加班費…嘉市消防員控「做白工」 局長：會向中央反應基層意見

嘉義市消防局變更勤休制度，基層抱怨工作24小時只能領20小時薪水，另外4小時不僅於休息時間安排勤務，更規範出勤未滿1小時就不列入工時，「做白工」。消防員工作權益促進會計算，嘉市7個分隊共約217人，3月以來被積欠加班費約2000萬餘元；消防局長蘇耀星說，勤務依中央規範編排，這也凸顯地方人力短缺，基層的意見會反映給中央。

消防員工作權益促進會表示，嘉市消防局3月開始規定消防員1天工作24小時，卻只能請領20個小時的薪水，另外4個小時屬於同仁的「休息時數」，不計算工作時數，更以人力控管的要求，制定每日全時段最低人力限制規定，要消防員必須24小時機動待命，有實際執行救災救護勤務須達成工作滿1個小時，始得計算工作時數。

促進會表示，以年資15年消防員為例，每小時加班鐘點費240元，1個月工作日12天，若有4個小時未支領薪水，少領11520元，市消217人，3月以來積欠加班費約2000萬餘元，已有112名消防員簽署訴願陳情，欲向消防局提起行政救濟流程，訴求爭取工作時數核實計算。

議員林煒軒表示，號稱幸福城市的嘉義市消防員卻藏著血汗，7成消防員要求加班費，消防員應休息時間無法休息，市府應重視這問題；議員黃盈智表示，消防人力不足，使得所有消防員休息時間都排在夜間，表面上是休息，其實是在服勤，又不能請領加班費，應還給消防員應有權益。

議員王浩表示，12月22日是市府最後一次追加預算的機會，如果22日消防局沒有追加給消防隊員的超勤加班費預算，不適任局長應下台負責。

消防局表示，今年1月施行以來，每2個月檢討，期間消防署發文建議休息時間「應避免」編排於夜間時段，於12月調整於日間時段編排2小時。休息時間並沒有規定要求不得外出，排定休息時間時段如有召回出勤情事，依法列入工時計算可報支領加班費。

消防局表示，參考其他縣市及目前並無適當資訊系統得精確紀錄外勤同仁出勤，倘以紙本及人工方式辦理餘數併計，作業繁複亦容易出錯，現行差勤系統功能加班餘數併計功能也尚未健全，執行上有困難度。擬暫不試辦外勤人員加班餘數併計措施，等到其他縣市消防局試辦成效良好，再行研議。另依據法令，補休期限最多是2年，期限的計算與未能補休的加班時數結算等相關疑義正請示中央。

消防局長蘇耀星說，勤務依中央規範編排，這也凸顯地方人力短缺，在還沒有辦法落實勤一休二制度前，基於保障人民生命財產安全，希望同仁共體時艱，基層的意見會反映給中央。