外送早餐與訂單不符…新北男赴店家理論「秒噴18萬」 原因曝光

新北市33歲陳姓男子周日上午因收到的外送早餐與訂單不符，氣的跑到早餐店理論。海山警方獲報到場處理，經勸說後陳男才悻悻然離開。當警方處理完另一件違停案欲離開時，卻瞥見陳男騎乘機車未戴安全帽，警方上前盤查時發現陳男全身有酒味，但陳男拒絕接受酒測，警方依拒測開罰18萬元並當場移置陳男機車。

據了解，33歲的陳姓男子周日（3日）上午10時許訂外送早餐，不料收到後卻發現餐點與訂單不符，陳男氣得直接至早餐店與店家理論。過程中陳男因不滿店家回應，於是報警請警方到場。海山分局警員獲報到場發現陳男渾身酒味且情緒激動，警方於是安撫陳男並告知可向消保官申訴，隨後勸說陳男離開現場。

此時警方獲報文聖街另一處有違規停車，當警方前往處理時發現陳男未戴安全帽騎機車回來，當警方要上前盤查時，陳男見到警方時疑似心虛，竟反常的上前向警員抱怨店家。警員詢問陳男是否騎車時，陳男竟直接回應：「我沒有喝！」並拒絕接受酒測。警方隨即依拒測開罰18萬，並吊銷陳男駕照移置保管陳男機車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康