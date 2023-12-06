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不滿未遭羈押？男走出桃園地檢署 竟買菜刀砍斷自己左手小指

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

涉犯毀損案件正在桃園地檢署偵查中的蔡姓男子，日前出庭應訊時疑因精神狀況不佳，等待開庭期間，不時踹門或是跪在偵查庭走廊椅子上，行為引人側目，結束庭訊後，蔡男疑因不滿檢察官未將他當庭聲請羈押，走出地檢署竟在超商買一把菜刀，回到地檢署大門外砍下自己左小指，目擊民眾嚇得通知法警，將他連同斷指一併送醫。

初步了解，46歲蔡男上月27日下午到桃園地檢署開庭時，帶著自己手寫的自首信，內文相當懊悔，表示自己因為「看錯人、導致有人受傷，是來自首的，對發生的事情深感抱歉。」開完庭後，他疑不滿未遭檢察官羈押，下午4點50分買菜刀走到地檢署門外樹林間，砍掉自己左手小指。

目擊民眾先通知大門執勤的保全人員鄭光良，隨即通報副警長田文漳，16名法警出動，一面打119聯繫救護車，一面協助尋找斷指並取來冰塊裝入袋內保存，傍晚5點15分將蔡男送往林口長庚醫院；由於蔡男情緒激動，在院內搶走斷指聲稱拒絕就醫，經搶救斷指仍無法接回，住院治療後性命無礙。

桃園地檢署表示，案件發生後，檢方政風室立即保存相關監視器畫面，並由總務科派員清理現場，將持續調查釐清蔡男自傷的原因。

46歲蔡姓男子上月27日下午到桃園地檢署出庭後，疑因不滿檢方未當庭將他羈押，憤而購買菜刀在地檢署大門外的樹林內砍掉自己的左小指，幸經保全及法警發現及時，將他送醫。記者陳恩惠／攝影
46歲蔡姓男子上月27日下午到桃園地檢署出庭後，疑因不滿檢方未當庭將他羈押，憤而購買菜刀在地檢署大門外的樹林內砍掉自己的左小指，幸經保全及法警發現及時，將他送醫。記者陳恩惠／攝影

桃園 自首 檢察官 監視器

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