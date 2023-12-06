亞洲首次國家MRT搜救犬認證登場 日本派員見習

「2023年國家MRT搜救犬救援能力認證」今天起登場，消防署表示，共計有國內15隊報名參加，日本RDTA也派2名裁判官和6名實習審查員參與，為亞洲首次國家MRT認證活動。

內政部消防署特種搜救隊今天發布新聞稿表示，「2023年國家MRT搜救犬救援能力認證」活動自今天起至12月8日於南投縣消防署訓練中心舉行，本次計有國內15支隊伍（1人1犬）報名參加，參加MRT隊伍能力資格必須已通過IRO（國際搜救犬組織）高級瓦礫堆搜救犬認證，才能參加此項更嚴竣的考試。

由於搜救犬在國際人道救援上為不可或缺的重要伙伴，消防署說，為持續展現台灣災害搜救犬在國際上的能見度和表現力，特種搜救隊於2021年開始建置國家認證裁判官，並與IRO國際搜救犬認證接軌，取得國家MRT認證裁判官資格，今年10月辦理年度搜救犬訓練員暨國家MRT審查員及準備週訓練。

消防署說，這次是亞洲首次國家MRT能力認證活動辦理，日本RDTA（救助犬訓練士協會）也派遣2名裁判官和6名實習審查員參與，為其明年舉辦預作準備，同時也再次提升台灣能見度。

MRT救援能力認證每年在歐美地區約舉辦5個場次，消防署說，亞洲區除南韓於2008年舉辦外，台灣也曾於2017年、2019年辦理，成果豐碩，獲得國際搜救隊伍的肯定。

此外，通過認證的搜救犬隻在近年台灣發生重大災害和土耳其震災任務搜尋中，都展現其高度能力，是搜救隊伍的最佳救災伙伴。

特種搜救隊告訴中央社記者，2017、2019年活動屬於國際級認證，但因總部位於歐洲的IRO自2021年起訂頒相關認證活動新版規則，新增國家級（區域性）認證活動由各地區舉辦，考試科目有5個；國際級認證則需至歐洲地區參加，考試科目有7個，測驗場地也相對更多。

消防署說明，這次認證活動過程是依據INSARAGGuideline國際任務救援指南、IRO MRT認證指南及搜救犬緊急醫療術科測驗等規則，搜索科目每隊需經5個不同搜索場地的災區搜索及搜救犬緊急救護情境考試等，採日、夜間36小時搜救流程，每1場次為20分鐘。

同時，也包含領犬員的搜索計畫及戰術應用等，是考驗搜救犬與領犬員溝通能力與平日訓練的展現。

因應每次災害發生類型都不同，消防署說，本次認證場地內容是根據台灣近年來常見的災區類型，進而設計出倒塌建築物、土石流及走山土石崩坍等情境，考驗受測隊伍的高度默契和耐心，才能通過搜救犬認證最高殿堂MRT。