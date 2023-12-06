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嚇人影片曝光！三寶轎車鬼切撞飛廂型車險墜橋 倒楣機車撞進車底

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市永安大橋五股端今天清晨發生3輛汽機車連環撞擊事故，事後有人提供行車記錄畫面還原車禍過程，原來是轎車急煞鬼切撞擊右後方廂型車，整輛廂型車彈飛差點墜橋，最後落在機車道，後方騎士驚嚇自摔，機車向前滑行卡在廂型車底。

行車記錄影片被上傳到臉書社群我是蘆洲人，再轉交給警方。從畫面中可以看見，今天清晨7時許，42歲張姓婦人駕駛轎車在永安大橋上，她原本行駛通往國道一號的中線車道，接近匝道口時疑似突然發現走錯車道，完全不顧旁邊是否有車，便急踩煞車直接向右切換車道。

56歲陳姓男子駕駛的得利卡廂型車，原本在轎車右後方行駛通往台64線快速公路的右線車道，左前車頭突然與轎車撞擊，本能向右閃避，結果因底盤比較高，車輪衝撞機車道分隔島，導致整輛廂型車抬高向前彈飛，若非左後輪又卡到分隔島使車頭向下壓，廂型車可能從橋面墜落底下的二重疏洪道。

最後廂型車衝進機車道，除了右後輪，其餘3輪全撞破，後方36歲周姓騎士見狀驚嚇自摔，人車向前滑行撞上廂型車，周男全身多處擦挫傷，被救護車送往林口長庚醫院。警方表示，3方駕駛人都沒有飲酒，詳細肇事原因與肇責比例尚待鑑識調查釐清。

廂型車卡在機車道，除了右後輪，其餘3輪全撞破，後方騎士見狀驚嚇自摔，人車向前滑行撞上廂型車，騎士受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
廂型車卡在機車道，除了右後輪，其餘3輪全撞破，後方騎士見狀驚嚇自摔，人車向前滑行撞上廂型車，騎士受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
後車的行車記錄器剛好拍到3輛車的相對位置，車禍發生原因是銀色轎車突然急煞鬼切變換車道，撞擊導致廂型車失控向右衝撞。圖／翻攝臉書我是蘆洲人
後車的行車記錄器剛好拍到3輛車的相對位置，車禍發生原因是銀色轎車突然急煞鬼切變換車道，撞擊導致廂型車失控向右衝撞。圖／翻攝臉書我是蘆洲人
廂型車的車輪撞擊分隔島，導致整輛車抬高向前彈飛，險些越過護欄墜落橋下，機車騎士驚嚇自摔。圖／翻攝臉書我是蘆洲人
廂型車的車輪撞擊分隔島，導致整輛車抬高向前彈飛，險些越過護欄墜落橋下，機車騎士驚嚇自摔。圖／翻攝臉書我是蘆洲人

車道 自摔 新北 國道 車禍

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