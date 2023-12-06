鑿破鐵皮屋頂從天而降！賊深夜摸走愛馬仕、tiffany等精品 警逮竊嫌送辦

台北士林區發生一件鐵皮頂樓加蓋竊盜案，民眾報案稱，家中天花板破了一個大洞，遭搜刮財物，其鄰居也被卸下鐵窗行竊。後港派出所調閱監視器追查，41歲陳姓慣竊，涉嫌選定目標、動手破外天花板入屋行竊，偷走愛馬仕飾品，新台幣、美金等財物，犯後狡猾變裝逃逸。全案日前經搜索、拘提到案，依竊盜罪送辦。

後港派出所表示， 陳姓男子今年10月20日深夜11時許，涉用工具鑿破鐵皮屋頂，再踹破屋頂從天而降，進入張姓被害人承租的福港街6樓頂樓加蓋住處，行竊從大門離開，隨即轉往相鄰的朱姓被害人家，涉卸下鐵窗進屋行竊，兩次行竊得手tiffany手鍊、愛馬仕飾品，及美金300元、新台幣8萬元等財物。

警方指出，全案經調閱監視器追查，陳嫌作案前到場查看地形，犯後騎竊得的自行車逃逸，又棄置在外雙溪中，躲監視器死角變裝，換騎機車逃逸。

警方今年11月22日持拘票、搜索票，前往陳男位於永和住處，查獲被害人遭竊的飾品項鍊、砂輪機等作案工具，全案依竊盜罪嫌移送法辦。