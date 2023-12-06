疑發起連署勞資協商遭報復…她協商2年被改調總公司 法官判資方調職令無效

大成長城因生產營運需求在嘉義設置新廠，3年前展開員工遷調意願調查，與28年年資謝姓女會計2年協商，達成遷調嘉義廠共識，卻於最後一刻接獲改調總公司，懷疑因她發起員工連署勞資協商而遭報復，公司說是綜合考量，法官採信謝女說法，判公司應使她以帳務人員原職至嘉義廠提供勞務。

謝女主張，自1995年受雇於大成長城，並在台南廠服務18年。集團2020年斥資24億，擬在嘉義馬稠後產業園區設立嘉義廠，同年1月即發放工作意願調查表，勾選「願意接受轉調馬稠後新廠即嘉義廠」交回。

同年10月21日公司與她簽訂轉調協議書，明文約定「預計將於2020年12月陸續開始轉調，同意配合轉調新廠，主管將依生產營運需求，於實際轉調日『二周前』通知」。2021年9月10日簽署調動補助申請單，記載「調動生效日：2021年10月12日」、「新工作地點：嘉義鹿草」。

她表示，前年9月22日召開轉調說明會，會前通知的電子郵件中再次確認同仁轉調意願，也參與當天以轉調新廠員工為對象的說明會。10月1日下午突經公司電話通知，將工作地點將由原先協議的嘉義廠，調整位在台南永康的集團總部。

她質疑，就遷調事宜，雙方已協商長達約2年，終於形成共識，如今該調職命令違反兩造遷調協議，因她之前發起員工100多人連署與公司勞資協商，更有惡意報復不當動機，違反勞基法。

大成長城指出，因集團營運計畫，決定關閉台南廠，以新建嘉義廠為生產工廠。為保障全體勞工權益及意願，向台南廠全體員工以問卷及召開協調會告知其規畫，且詢問各員工是否願意接受轉調至嘉義廠，或由公司另行安排調動至其他廠區，或由公司依法予以資遣或退休。

公司表示，謝女為會計帳務，均可透過電子作業達成任務，且公司經調整營運組織架構後，新建立嘉義廠將以生產部門為組織核心，經審酌後，認為將嘉義廠會計帳務部門設置在集圑總部内，有利於經營管理。

勞動法庭指出，若如公司所言，為何自2020年1月起即發給謝女意願調查表，詢問她是否願遷調至嘉義廠，2021年9月仍讓她參加轉調說明會，且讓台南廠另名會計人員同年5月間先行遷調至嘉義廠，可見公司期間均有將台南廠會計帳務部門調至嘉義廠計畫。

勞動法庭採信謝女的說法，認她因遷廠問題，屢次與公司發生爭議，且曾取得100多名同仁連署與公司就補助事項進行協商，更曾代表39名員工於2020年10月向台南市府申請勞資爭議調解，公司為了不讓她如願以帳務人員原職調至嘉義廠，才陸續發布調職命令。