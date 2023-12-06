小四男童困3樓火場…搜救人員房間找到已無生命跡象 送醫搶救仍不治

台東市中華路一段1間電器行發生火警，就讀國小四年級男童受困3樓，消防人員從火場救出時已經沒有生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治，火警確切原因警消調查中。

今天下午1時許，台東市中華路一段1家電器行3樓竄出濃煙，女屋主趕緊向119求救，告知就讀國小四年級的兒子受困3樓。

台東縣消防局動員大批隊員及水車前往灌救，同時救護車在一旁待命，消防人員抵達現場不久就控制火勢，但1樓至3樓都是濃煙，消防人員立即進入搜救受困男童，在3樓房間找到男童，但已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，救護車趕緊送往附近台東馬偕醫院急救，醫院表示，男童於下午2時44分宣告不治。

現場指揮救災的台東縣消防局台東大隊副大隊長吳寶龍接受媒體聯訪時表示，據報案人員說明，火勢是從3樓竄出，家屬告知男童受困3樓客廳，搜救人員最後在房間找到倒臥在地的男童；確切火警原因仍須進一步調查。