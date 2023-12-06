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1天兩起！上午愛河才傳婦人溺斃 下午出海口又1老翁落海

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄愛河今天上午7時許發現有人溺水，警消獲報後派員拉上溺水者，確認為身分不明的老婦人，已明顯死亡，無明顯外傷；今下午2時許，愛河下游又傳出有人溺水，救上岸後為1名年約70歲的男子，已無呼吸心跳，因發現地點屬於高雄港區，後續將由高雄港務警察總隊調查釐清。

今天上午7時55分，高雄市警、消接獲報案，指前金區河東路與大同二路口的愛河有人落水，警、消到場，在河東路岸邊發現浮屍。消防人員趕緊救人，但拉上溺水者，發現是年紀約7、80歲的老婦人，已經明顯死亡，警方研判無外力介入。

新興警分局正將擴大調閱監視器，追查老婦身分，並報請檢察官相驗，查明死因。

事隔約7小時，今下午2點48分許，位於愛河下游的高雄港區，又傳出有男子溺斃，警消派員到場，經遊艇碼頭將溺水者拉上岸，該名老翁上岸時已無呼吸心跳，已送往醫院急救。

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愛河下游出海口遊艇碼頭，今下午發現1男子落海，警消已將他送醫急救。圖為遊艇碼頭照。本報資料照片
愛河下游出海口遊艇碼頭，今下午發現1男子落海，警消已將他送醫急救。圖為遊艇碼頭照。本報資料照片
高雄愛河今天發現浮屍，1名老婦人落水死亡，由警、消拉上岸際。圖／讀者提供
高雄愛河今天發現浮屍，1名老婦人落水死亡，由警、消拉上岸際。圖／讀者提供
警消將溺水男子救起送往醫院急救。圖／讀者提供
警消將溺水男子救起送往醫院急救。圖／讀者提供

溺水 愛河 老婦 監視器 警察

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