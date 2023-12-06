1天兩起！上午愛河才傳婦人溺斃 下午出海口又1老翁落海

高雄愛河今天上午7時許發現有人溺水，警消獲報後派員拉上溺水者，確認為身分不明的老婦人，已明顯死亡，無明顯外傷；今下午2時許，愛河下游又傳出有人溺水，救上岸後為1名年約70歲的男子，已無呼吸心跳，因發現地點屬於高雄港區，後續將由高雄港務警察總隊調查釐清。

今天上午7時55分，高雄市警、消接獲報案，指前金區河東路與大同二路口的愛河有人落水，警、消到場，在河東路岸邊發現浮屍。消防人員趕緊救人，但拉上溺水者，發現是年紀約7、80歲的老婦人，已經明顯死亡，警方研判無外力介入。

新興警分局正將擴大調閱監視器，追查老婦身分，並報請檢察官相驗，查明死因。

事隔約7小時，今下午2點48分許，位於愛河下游的高雄港區，又傳出有男子溺斃，警消派員到場，經遊艇碼頭將溺水者拉上岸，該名老翁上岸時已無呼吸心跳，已送往醫院急救。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980