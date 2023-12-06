屏東車城後灣礁岩地形 女疑攀爬不慎墜落1公尺深礁岩處

屏東縣車城鄉後灣多為礁岩地形，屏東縣消防局指出， 3日上午10點多接獲報案，31歲徐女疑因攀爬不慎墜落約1公尺深的礁岩處，消防人員到場後，因現場無人引導，僅能透過GPS定位尋找，擴大尋找約半個多小時發現徐女，救出後送醫。

屏東縣消防局表示，3日上午10點25分接獲報案，車城鄉後灣海灘附近有人創傷救護，消防隊員10點43分抵達現場後，因礁岩地形且無人引導，僅能透過GPS定址尋找，擴大尋找步行距離約30公尺左右後發現31歲徐女，徐女因攀爬不慎墜落約1公尺深礁岩處，身體多處擦傷。

消防局表示，現場礁岩地形崎嶇且多有不穩定的岩塊，發現徐女後，隨即請求恆春消防分隊人力支援協助接力搬運，深入礁岩底部確認徐女無頸椎傷害且生命徵象穩定後，使用雙人搬運法將患者抬出，搬運至地面後固定於長背板，接著將受困傷者從礁岩處步行接力方式搬運成功救援，由車城分隊救護車送往恆春基督教醫院急救。