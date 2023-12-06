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少年無照騎機車疑視線不清追撞 害高中生慘摔送醫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市16歲張姓少年無照騎機車，疑似晚上下雨視線不清，在行經公園路與三民路口時，不慎追撞前方正停等紅綠燈的電動自行車撞飛自行車的男高中生，造成其全身多處擦挫傷，幸送醫無大礙。警方提醒，入夜天雨視線容易受影響，行經路口應減速慢行，詳細肇事原因還需釐清。

花蓮警分局今天指出，本月4日晚間10許，花蓮市公園路與三民街口發生一起車禍。16歲張姓少年無照騎機車沿著公園路往北行駛，經過三民街口時，疑未注意前方停等紅燈轉綠燈，準備起步左轉的微型電動自行車，高速從後方追撞，造成騎自行車的高中生全身多處擦挫傷送醫，所幸沒有生命危險。

根據監視器畫面，騎機車的張姓少年車速非常快，在三民街路口時完全沒有減速，直接撞上前方的電動自行車，男高中生整個人被撞飛，在地上滾了好多圈，痛得爬不起來。張男向警方稱，下雨視線不清，前方電動車沒有亮尾燈，因此沒看到有車，兩人皆無酒駕，詳細情況需由警方釐清。

警方呼籲，駕駛人夜間駕駛車輛，可能因視線不佳，造成未注意其他用路人而發生意外，一定要減速慢行，切勿因貪快造成自身及其他用路人的危害。

花蓮16歲張姓少年無照騎機車，疑似晚上下雨視線不清，行經公園路與三民路口時，撞飛前方自行車的男高中生，造成其全身多處擦挫傷，幸送醫無大礙。圖／警方提供
花蓮16歲張姓少年無照騎機車，疑似晚上下雨視線不清，行經公園路與三民路口時，撞飛前方自行車的男高中生，造成其全身多處擦挫傷，幸送醫無大礙。圖／警方提供

電動自行車 花蓮 撞飛

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