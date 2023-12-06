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碰碰！桃園2轎車追撞車禍 車損毀1人受傷

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市38歲廖姓轎車駕駛開車朝桃園方向行駛，行經中華路段，疑未注意前方車況，猛力追撞停等紅燈的40歲鄭姓駕駛轎車，撞擊猛烈，造成鄭男頸部扭傷，2車毀損，警方今天表示，該車禍主要是廖男開車分心未注意車前狀況事故，雙方酒測值為零，警方進一步釐清肇事責任。

中壢警方表示，廖男昨天下午開車從中壢往桃園方向行駛，行經中華路段，疑未發現鄭姓男子正在停等紅燈，逕自從後方撞擊，造成鄭男轎車後座被撞凹損，廖男轎車車頭毀損，因車禍撞擊力大，連帶鄭男往前碰撞下，造成頸部扭傷，幸無大礙，警方調查中，雙方事後將協商和解。

中壢警方表示，駕駛任何交通工具行駱道路，應隨時注意車前狀況，保持安全距離，維護交通安全，避免發生交通事故，。

中壢中華路發生轎車追撞車禍，兩轎車撞擊毀損，鄭姓駕駛人頸部扭傷。圖／警方提供
中壢中華路發生轎車追撞車禍，兩轎車撞擊毀損，鄭姓駕駛人頸部扭傷。圖／警方提供
中壢中華路發生轎車追撞車禍，兩轎車撞擊毀損，鄭姓駕駛人頸部扭傷。圖／警方提供
中壢中華路發生轎車追撞車禍，兩轎車撞擊毀損，鄭姓駕駛人頸部扭傷。圖／警方提供
中壢中華路發生轎車追撞車禍，兩轎車撞擊毀損，鄭姓駕駛人頸部扭傷。圖／警方提供
中壢中華路發生轎車追撞車禍，兩轎車撞擊毀損，鄭姓駕駛人頸部扭傷。圖／警方提供
中壢中華路發生轎車追撞車禍，兩轎車撞擊毀損，鄭姓駕駛人頸部扭傷。圖／警方提供
中壢中華路發生轎車追撞車禍，兩轎車撞擊毀損，鄭姓駕駛人頸部扭傷。圖／警方提供

桃園 車禍

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