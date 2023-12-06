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新北男違規左轉欲上交流道 害對向2騎士撞上全身傷
新北市50歲嚴姓男子昨天深夜開車行經新店區中興路時，未遵號誌違規左轉欲上交流道，對向車道16歲陳姓少年與20歲林姓男子騎車經過，見狀煞車不及直接撞上，2名騎士當場倒地動彈不得。救護人員到場發現林男左大腿骨折、陳少四肢擦挫傷，立即將2人送醫所幸並無生命危險。確切車禍責任歸屬仍待警方釐清。
據了解，50歲嚴姓男子昨天深夜近12時許，駕駛1輛藍色轎車欲返回住處。嚴男沿著新店區中興路二段行進至交流道路口時，嚴男未依號誌指示違規左轉欲上交流道，導致對向車道2輛機車見狀煞車不及撞上。
新店警方獲報到場，先由救護車將受傷的2名騎士送醫，嚴男經酒測後酒測值為0，警方依規定進行測繪採證，經調閱監視器初步研判嚴男違規左轉釀禍，確切車禍肇責歸屬仍待警方調查釐清。
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