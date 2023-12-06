新北男違規左轉欲上交流道 害對向2騎士撞上全身傷

新北市50歲嚴姓男子昨天深夜開車行經新店區中興路時，未遵號誌違規左轉欲上交流道，對向車道16歲陳姓少年與20歲林姓男子騎車經過，見狀煞車不及直接撞上，2名騎士當場倒地動彈不得。救護人員到場發現林男左大腿骨折、陳少四肢擦挫傷，立即將2人送醫所幸並無生命危險。確切車禍責任歸屬仍待警方釐清。

據了解，50歲嚴姓男子昨天深夜近12時許，駕駛1輛藍色轎車欲返回住處。嚴男沿著新店區中興路二段行進至交流道路口時，嚴男未依號誌指示違規左轉欲上交流道，導致對向車道2輛機車見狀煞車不及撞上。