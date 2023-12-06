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攀爬苗栗泰安虎山受困山區 2名葡萄牙籍男連夜被尋獲
苗栗縣消防局昨傍晚5點左右罕見地接獲外國人士報案，聲稱在泰安鄉錦水村馬凹溪附近迷路，當下出動泰安76、91人員4人前往，順利於晚間近9點尋獲報案人，確認現場有2人，均為葡萄牙籍、年約25歲，救援人員現場給予他們食物飲水，隊伍原地休息後沿原路撤出，安全下山後自行返回下榻飯店。
泰安消防分隊小隊長陳惟弘說，兩名外籍人士稱說昨一起攀爬虎山迷航，下切溪谷後眼見天色已暗才對外求救。分隊接獲報案派遣人員立即出勤，由當地民眾引導下，利用砍刀開路下切到溪谷，跨越溪水攀上瀑布後，沿著溪谷上游行走尋找，最後接觸到報案人。
他說，經檢視兩人無外傷還可行走，引導回到產業道路脫困，花費近4小時順利完成任務，因兩人皆不願送醫，隨後自行返回下榻的溫泉飯店。
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