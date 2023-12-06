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2外籍人士苗栗泰安虎山迷途 歷時8小時獲救

中央社／ 苗栗縣6日電

2名來自葡萄牙的遊客前往苗栗縣泰安鄉虎山迷路，直到天黑仍無法下山，消防局泰安分隊獲報出動人員前往搜尋，期間砍草開路、架繩攀越瀑布，歷時8小時將2人安全帶下山。

苗栗縣消防局泰安分隊小隊長陳惟弘今天指出，5日下午5時許接獲通報，2名年約25歲的葡萄牙人在泰安鄉虎山馬凹溪附近迷途，下切溪谷後因天色已暗又未帶頭燈、充足食物與保暖衣物，打電話求救。

消防局表示，2名男子報案時還在溯溪，並稱「天黑了不知道自己在哪」，請對方報座標，但電話直接中斷，讓119人員當下十分緊張，所幸再次與2人取得連繫，問得座標，提醒他們在原地等待，不要再往下走，以免掉落高落差的瀑布中。

陳惟弘指出，山搜小組立即出勤入山，因2男停留位置並無登山路徑可抵達，遂由當地民眾引導，利用砍刀在山林中開路，再下切至溪谷，架繩跨越瀑布，沿著溪谷行走，4小時後終於找到2名葡萄牙人，接著沿原路撤出，歷時8小時，在今天凌晨1時許，順利將把2人安全帶下山。

消防局表示，2名男子身體狀況大致良好，皆不願就醫，獲救後返回下榻的飯店休息。

葡萄牙 苗栗縣 保暖

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