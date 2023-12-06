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長腿熱褲妹與男友潛倉庫偷電線 警到場活逮人贓俱獲
新北市29歲楊女及33歲鄒男情侶檔因缺錢買毒，上月底至土城區竊取冷氣維修的冷氣，被土城警方循線逮捕送辦。不料2人賊性不改日前又至中和1間停車場倉庫竊取電線及冷氣銅管。鄒男今天凌晨再度犯案時，中和警獲報趕抵當場將鄒男逮捕，並將通知鄒男女友楊女到案，詢後將依侵入住宅、竊盜罪嫌將鄒男送辦。
據了解，中和分局國光派出所今天凌晨1時許接獲報案，中和區莒光路1處停車場有可疑男子逗留，線上巡邏警員立即到場，發現33歲鄒姓男子正欲從停車場出入口離開，警方立即將他攔下，並起出電線1捆（價值約20000元）、冷氣銅管40公尺及30公尺各1條（價值約12000元），共計得手32000元，隨即將鄒男依竊盜現行犯逮捕帶回警局。
警方經查發現，鄒男於上月22日在該停車場就有行竊情事，警方當時擴大調閱監視器後鎖定鄒男與29歲楊姓女友一同犯案，立即發通知書積極追緝，不料2人還未到案說明，鄒男竟又再次犯案遭警方當場緝獲。據了解，鄒男與楊女因缺錢買毒才會起意行竊，警方詢後將鄒男依侵入住宅、竊盜罪嫌移送法辦，楊女部分則將通知她今天至警局製作筆錄。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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