長腿熱褲妹與男友潛倉庫偷電線 警到場活逮人贓俱獲

新北市29歲楊女及33歲鄒男情侶檔因缺錢買毒，上月底至土城區竊取冷氣維修的冷氣，被土城警方循線逮捕送辦。不料2人賊性不改日前又至中和1間停車場倉庫竊取電線及冷氣銅管。鄒男今天凌晨再度犯案時，中和警獲報趕抵當場將鄒男逮捕，並將通知鄒男女友楊女到案，詢後將依侵入住宅、竊盜罪嫌將鄒男送辦。

據了解，中和分局國光派出所今天凌晨1時許接獲報案，中和區莒光路1處停車場有可疑男子逗留，線上巡邏警員立即到場，發現33歲鄒姓男子正欲從停車場出入口離開，警方立即將他攔下，並起出電線1捆（價值約20000元）、冷氣銅管40公尺及30公尺各1條（價值約12000元），共計得手32000元，隨即將鄒男依竊盜現行犯逮捕帶回警局。