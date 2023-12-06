女講師遇假投資詐騙投近700萬 警逮車手

北市一名補習班女講師日前在網路社群看到「投資股市名師」宣稱保證獲利等語，她信以為真投入近700萬元仍被要求加碼，報案後和車手相約面交，警方當場揭穿騙局逮人送辦。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，一名女民眾日前到轄下博愛路派出所諮詢，因近期跟隨一名股市名師投資，但不到兩個月投入新台幣696萬元後，仍被持續要求匯款、加碼，因此起疑。

經調查了解，被害人平時就有投資、理財習慣，因日前在網路社群軟體看到有「投資股市名師」宣稱「投資高報酬、保證獲利、穩賺不賠」等語，她信以為真便依對方指示加入不明通訊軟體群組，並下載不明的手機操盤軟體。

同時，群組內有老師發訊「指點迷津」，畫下有錢大家賺的美好藍圖，經取信被害人後，便多次約定當面交付現金或轉帳方式誆騙代為投資。

警方當面告知被人遭遇典型投資詐騙，隨即將計就計，於11月底在雙方約定交付款項地點派員埋伏，順利逮捕詐騙集團面交取款車手19歲李男，當場起獲多批假文件和手機等證物，並依涉詐欺罪移送台北地檢署偵辦。

中正一分局呼籲，民眾進行理財投資時，要多查證網路不實資訊，勿成為歹徒覬覦目標，若發現可疑訊息，可隨時撥打165反詐騙專線或110報案專線聯繫警方查證，以達阻詐功效。