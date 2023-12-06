快訊

一年只賣一次！好市多上架「最好喝咖啡豆」 內行人：星巴克創始人之一

配息穩！00919月領1萬所需本金最低 搭這兩檔股利率勝00929

日媒盛讚台北大巨蛋「世界級」！「超高天井」受關注

女講師遇假投資詐騙投近700萬 警逮車手

中央社／ 台北6日電

北市一名補習班女講師日前在網路社群看到「投資股市名師」宣稱保證獲利等語，她信以為真投入近700萬元仍被要求加碼，報案後和車手相約面交，警方當場揭穿騙局逮人送辦。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，一名女民眾日前到轄下博愛路派出所諮詢，因近期跟隨一名股市名師投資，但不到兩個月投入新台幣696萬元後，仍被持續要求匯款、加碼，因此起疑。

經調查了解，被害人平時就有投資、理財習慣，因日前在網路社群軟體看到有「投資股市名師」宣稱「投資高報酬、保證獲利、穩賺不賠」等語，她信以為真便依對方指示加入不明通訊軟體群組，並下載不明的手機操盤軟體。

同時，群組內有老師發訊「指點迷津」，畫下有錢大家賺的美好藍圖，經取信被害人後，便多次約定當面交付現金或轉帳方式誆騙代為投資。

警方當面告知被人遭遇典型投資詐騙，隨即將計就計，於11月底在雙方約定交付款項地點派員埋伏，順利逮捕詐騙集團面交取款車手19歲李男，當場起獲多批假文件和手機等證物，並依涉詐欺罪移送台北地檢署偵辦。

中正一分局呼籲，民眾進行理財投資時，要多查證網路不實資訊，勿成為歹徒覬覦目標，若發現可疑訊息，可隨時撥打165反詐騙專線或110報案專線聯繫警方查證，以達阻詐功效。

詐騙集團 網路 車手

延伸閱讀

不忍了群組實名爆料…她稱遭上司威逼「獻肉體」 銀行回應了

退休護師LINE群貼文遭控違選罷法獲判無罪 法界：檢調根本大砲打小鳥

退伍士官長竟淪為車手 詐光新北婦400萬退休金

影／台中熟女見警阻詐想「中離」警一句讓她留步保20萬

相關新聞

新北耶誕城學生免費抱抱惹議 海山警勸導防動線壅塞

新北歡樂耶誕城於上月17日開城，本周六、日將舉辦巨星演唱會，預期市民廣場及周邊將湧進數十萬人潮。海山分局將出動435名警...

攀爬苗栗泰安虎山受困山區 2名葡萄牙籍男連夜被尋獲

苗栗縣消防局昨傍晚5點左右罕見地接獲外國人士報案，聲稱在泰安鄉錦水村馬凹溪附近迷路，當下出動泰安76、91人員4人前往，...

中興大學校園內有男陳屍校樹上...晨運民眾嚇壞急報案

今天清晨6時許，有民眾前往中興大學校區內晨運，發現一名男子陳屍在校園內一棵校樹上，警方將遺體移至地面後，發現男子頸部有傷...

長腿熱褲妹與男友潛倉庫偷電線 警到場活逮人贓俱獲

新北市29歲楊女及33歲鄒男情侶檔因缺錢買毒，上月底至土城區竊取冷氣維修的冷氣，被土城警方循線逮捕送辦。不料2人賊性不改...

影／高雄婦花卉街口闖紅燈挨撞 沒停車還往花店衝進去

高雄市苓雅區花卉街今天上午發生車禍，任姓婦人疑開車闖紅燈，撞上綠燈直行的小貨車，車禍後，她的轎車滑向路旁，險些又撞進花店...

派出所結合「身障小作所」 三峽分局鳳鳴所新廳舍啟用

三峽警分局鳳鳴派出所新廳舍結合社會局身心障礙照顧設施，耗時1年7個月興建，去年10月竣工，今年4月完成搬遷進駐。今天上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。