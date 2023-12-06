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派出所結合「身障小作所」 三峽分局鳳鳴所新廳舍啟用

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

三峽警分局鳳鳴派出所新廳舍結合社會局身心障礙照顧設施，耗時1年7個月興建，去年10月竣工，今年4月完成搬遷進駐。今天上午新廳舍舉行落成啟用典禮。由新北市副市長朱惕之主持，新北市警局長廖訓誠、社會局局長李美珍、三峽分局長許城銘、民代等一起剪綵、揭牌。

三峽分局表示，三峽警分局鳳鳴派出所於1990年成立，因鳳鳴重劃區發展迅速，2年時間不到人口數從1萬4千多人攀升到1萬6千多人。舊有廳舍不但隱身巷弄能見度不高，每年還得付出30萬租金，使用效益欠缺。

在市府及各方民代支持下，選定新北市鶯歌區鳳鳴路163號為鳳鳴派出所新廳舍地址，結合社會局身心障礙照顧設施，於2021年3月開工、2022年10月竣工，打造成地下1層、地上4層、樓地板面積為1843坪的共辦新廳舍，今年4月已完成搬遷進駐，實現社會安全網絡的需求。

新北市警局長廖訓誠表示，派出所緊鄰鳳鳴重劃區及捷運三鶯線，是當地交通的重點地區，未來對地區交通改善能提供更好的幫助，完美的辦公環境，對於員警執行勤務、受理報案、為民服務，具備高度便利性與機動性，更能提升行政效率及品質。

社會局局長李美珍說，「鶯歌鳳鳴小作所」服務對象為設籍新北市15歲以上至64歲、領有身心障礙證明，具生活自理能力者，每週一至週五提供作業活動（如簡易烹飪、手作縫紉、清潔打掃等）、社區適應、文康休閒等課程內容，希望民眾能踴躍利用。

耗時1年7個月興建，去年10月竣工，今年4月完成搬遷進駐的三峽分局鳳鳴派出所新廳舍，今天上午舉行啟用典禮，由新北市副市長朱惕之（圖前右）主持。記者曾伯愷／翻攝
耗時1年7個月興建，去年10月竣工，今年4月完成搬遷進駐的三峽分局鳳鳴派出所新廳舍，今天上午舉行啟用典禮，由新北市副市長朱惕之（圖前右）主持。記者曾伯愷／翻攝
三峽警分局鳳鳴派出所新廳舍外觀。記者曾伯愷／翻攝
三峽警分局鳳鳴派出所新廳舍外觀。記者曾伯愷／翻攝
三峽警分局鳳鳴派出所舊廳舍外觀。記者曾伯愷／翻攝
三峽警分局鳳鳴派出所舊廳舍外觀。記者曾伯愷／翻攝
耗時1年7個月興建，去年10月竣工，今年4月完成搬遷進駐的三峽分局鳳鳴派出所新廳舍，今天上午舉行啟用典禮，由新北市副市長朱惕之（圖）主持。記者曾伯愷／翻攝
耗時1年7個月興建，去年10月竣工，今年4月完成搬遷進駐的三峽分局鳳鳴派出所新廳舍，今天上午舉行啟用典禮，由新北市副市長朱惕之（圖）主持。記者曾伯愷／翻攝
新北市副市長朱惕之（圖右一）、新北市警局長廖訓誠（圖左二）、三峽分局長許城銘（圖左一），今天上午一起剪綵、揭牌鳳鳴派出所啟用。記者曾伯愷／翻攝
新北市副市長朱惕之（圖右一）、新北市警局長廖訓誠（圖左二）、三峽分局長許城銘（圖左一），今天上午一起剪綵、揭牌鳳鳴派出所啟用。記者曾伯愷／翻攝
三峽分局鳳鳴派出所新廳舍今天上午舉行啟用典禮，派出所員警大合照。記者曾伯愷／翻攝
三峽分局鳳鳴派出所新廳舍今天上午舉行啟用典禮，派出所員警大合照。記者曾伯愷／翻攝
耗時1年7個月興建，去年10月竣工，今年4月完成搬遷進駐的三峽分局鳳鳴派出所新廳舍，今天上午舉行啟用典禮，由新北市副市長朱惕之（圖左一）主持。記者曾伯愷／翻攝
耗時1年7個月興建，去年10月竣工，今年4月完成搬遷進駐的三峽分局鳳鳴派出所新廳舍，今天上午舉行啟用典禮，由新北市副市長朱惕之（圖左一）主持。記者曾伯愷／翻攝

重劃區 多人

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