緩撞車又挨撞 轎車開輔助駕駛國1銅鑼路段肇禍

國道1號南下苗栗縣銅鑼鄉路段，今天上午發生轎車開輔助駕駛，撞及內側車道施工緩撞車，轎車車頭嚴重毀損，駕駛及1名乘客受輕傷送醫，車禍原因由國道警方進一步調查中。

國道警方初步調查，游姓男子（34歲）駕駛轎車開啟輔助駕駛功能，行經南向144.5公里銅鑼鄉路段，疑因未注意車前動態或分心駕駛，撞擊在內側車道由何姓男子（45歲）駕駛的施工緩撞車，轎車車頭嚴重毀損。