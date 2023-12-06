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緩撞車又挨撞 轎車開輔助駕駛國1銅鑼路段肇禍
國道1號南下苗栗縣銅鑼鄉路段，今天上午發生轎車開輔助駕駛，撞及內側車道施工緩撞車，轎車車頭嚴重毀損，駕駛及1名乘客受輕傷送醫，車禍原因由國道警方進一步調查中。
國道警方初步調查，游姓男子（34歲）駕駛轎車開啟輔助駕駛功能，行經南向144.5公里銅鑼鄉路段，疑因未注意車前動態或分心駕駛，撞擊在內側車道由何姓男子（45歲）駕駛的施工緩撞車，轎車車頭嚴重毀損。
這起事故造成游男及1名乘客輕傷，送醫沒有大礙，警方酒測游男、何男，兩人都沒有酒精反應，警方呼籲用路人行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全，現今許多車輛均具有駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，致造成駕駛過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意之危險，提醒用路人仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。
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