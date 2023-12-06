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影／警察眼前闖紅燈還沒完...台中男酒駕又連闖3個被逮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子在今天清晨6時許開車行經北屯區時，被巡邏警方發現闖紅燈，警方在後方跟隨，伺機準備攔查，沒想到林車又連闖了3個，警方等林在大雅區停等紅燈時，前往攔查，未料林男拒不開門，警方呼叫支援後，將林男拉出車外，壓制在地，酒精濃度達每公升0.95毫克，警詢後依公共危險罪送辦。

今天清晨6時許，第五警分局文昌所警員黃正佑、林志誠，巡經北屯區中清路、環中路口，發現由林姓男子（42歲）駕駛轎車，高速闖紅燈，經判斷有危害交通安全情事，即尾隨於後伺機盤查。

警方跟隨過程中，林車連闖3個紅燈，最後在大雅區中清路三段車陣停等紅燈時，警方趨前攔查，但林男拒不開車門，警方請求支援並依警察職權行使法，將強制林男離車。

林男下車後，警方聞到濃厚酒味，經實施酒測，酒測值超標，達每公升0.95毫克，涉嫌公共危險罪，依法偵辦。警方呼籲酒駕零容忍且害人害己，切勿心存僥倖以身試法，警方也將持續嚴正取締。

台中市林姓男子在今天清晨涉嫌酒駕，還在警方面前連闖數個紅燈，被警方攔下送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子在今天清晨涉嫌酒駕，還在警方面前連闖數個紅燈，被警方攔下送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子在今天清晨涉嫌酒駕，還在警方面前連闖數個紅燈，被警方攔下送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子在今天清晨涉嫌酒駕，還在警方面前連闖數個紅燈，被警方攔下送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子在今天清晨涉嫌酒駕，還在警方面前連闖數個紅燈，被警方攔下送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子在今天清晨涉嫌酒駕，還在警方面前連闖數個紅燈，被警方攔下送辦。記者陳宏睿／翻攝
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