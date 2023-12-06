輪胎太沉 大貨車行駛台17線台南路段超載遭攔查
台17線台南市南區路段，因大型重車出入安平港區頻繁，警方昨天在該路段設置活動地磅站，員警見大型車輪胎較沈後加以攔查，果然取締大貨車超載塑膠原料，依違反道路交通管理處罰條例開罰。
由於載送貨物需求，大貨車、砂石車、聯結車及曳引車進出安平港區很多，為加強用路人安全，台南市警六分局昨天上午10點至12點，結合交通警察大隊在台17線設置活動地磅站，攔檢取締違規車輛，總計攔檢6輛，其中取締超載違規1件、依據道路交通管理處罰條例29-2條開罰。
根據經驗，警方說，常見大型車攔查狀況括行駛輪胎較沈、砂石車斗覆網未下拉致揚塵、砂石車斗沿路滲漏、車斗有加高痕跡、方向燈或其他燈光損壞以及車身標識塗改或是模糊不清。
今年1月1日起至11月30日止，市警六分局針對大型車輛各式交通違規部分取締387件，其中取締超重85件、未依規定申請路權76件、行車紀錄器安裝不確實11件、轉彎未依規定39件、闖紅燈28件及違規停車145件、其他違規3件。
台南市南區大型車交通事故件數今年18件與去年20件同期比較計減少2件降幅達10%，警方將持續不定點、不定時加強執法強度，落實大型車違規管理。
交通組提醒駕駛人應自律守法，如果汽車載貨在道路上行駛時，遇警方指揮過磅應依指示過磅，不得自行駛離或消極逃磅，以免罰單上身。縱使自知車輛超載而逃避過磅以規避處罰，警方除依道交條例第29-2條規定舉發逃避過磅罰單後，仍得再強制駕駛人過磅，勿心存僥倖。
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