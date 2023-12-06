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廂型車永安大橋失控衝進機車道 騎士閃避不及直接撞上

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市永安大橋今天清晨發生3輛汽機車連環撞擊事故，1輛得利卡廂型車擦撞到從左前方向右急切的轎車，廂型車失控向右衝，越過分隔島衝進機車道，後方1輛機車來不及閃避直接撞上，造成騎士受傷送醫。

永安大橋是跨越二重疏洪道銜接蘆洲區、五股區的橋梁，五股端匝道設計較為複雜，若從蘆洲端開車上橋，主橋面共有3線汽車道（最右側還有機車道），由右至左分別可通往台64線、國道一號、下橋至五股區平面道路。

其中通往台64線的車道末端又區分東、西向匝道，等於五股端最終共有4線匝道，若是路況不熟又車速太快，容易走錯，任意切換車道容易發生事故。

據了解，今天上午7時許，42歲張姓女子駕駛轎車往五股方向行駛中線車道，56歲陳姓男子駕駛廂型車在轎車的右後方行駛右線車道，2車在接近五股下橋端，轎車突然向右急切變換車道，廂型車閃避不及擦撞轎車右後方。

陳男受到驚嚇失控往右轉向，底盤較高的廂型車整個越過分隔島，衝進機車道，這時36歲周姓男子騎乘的機車閃避不及，追撞廂型車尾跌倒，全身擦挫傷被救護車送往林口長庚醫院診治。

警方表示，3方駕駛人都沒有飲酒，詳細車禍過程與肇事原因尚待進一步調查釐清。廂型車已於上午8時許拖吊排除，交通恢復順暢。

廂型車在永安大橋汽車道與急切變換車道的轎車擦撞後，失控越過分隔島衝進機車道，後方機車閃避不及追撞車尾，騎士受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
廂型車在永安大橋汽車道與急切變換車道的轎車擦撞後，失控越過分隔島衝進機車道，後方機車閃避不及追撞車尾，騎士受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
廂型車在永安大橋汽車道與急切變換車道的轎車擦撞後，失控越過分隔島衝進機車道，後方機車閃避不及追撞車尾，騎士受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
廂型車在永安大橋汽車道與急切變換車道的轎車擦撞後，失控越過分隔島衝進機車道，後方機車閃避不及追撞車尾，騎士受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
轎車疑因急切變換車道，右後車側被廂型車擦撞受損。記者林昭彰／翻攝
轎車疑因急切變換車道，右後車側被廂型車擦撞受損。記者林昭彰／翻攝
廂型車在永安大橋汽車道與急切變換車道的轎車擦撞後，失控越過分隔島衝進機車道，後方機車閃避不及追撞車尾，騎士受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
廂型車在永安大橋汽車道與急切變換車道的轎車擦撞後，失控越過分隔島衝進機車道，後方機車閃避不及追撞車尾，騎士受傷送醫。記者林昭彰／翻攝

車道 失控

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