國外女網友缺錢應急 癡情男險被騙7萬多元
62歲葉姓男子在臉書結識自稱住在菲律賓女性網友，2人互加LINE相談甚歡，女性網友聲稱，近期要前往美國工作，但需支付一筆簽證代辦費用，請葉幫忙協助支付7萬多元，葉男不疑有他，前往台南市東區某銀行要匯款，行員警覺有異報警及時勸阻保住他積蓄。
葉於臉書結識一名自稱居住在菲律賓女性網友，2人加LINE後相談甚歡，日久生情。女性網友聲稱，近期欲前往美國工作，但需支付一筆簽證代辦費用，當下經濟拮据，無法支付該筆費用，請幫忙協助支應美金2300元，折合新台幣7萬1000元。
葉不疑有他，前天中午12時20分前往裕農路某家銀行，要匯款至國外；葉向行員表示欲匯款至國外，因無法提供所欲匯款銀行名稱及帳號等相關資料，行員察覺情況有異，懷疑葉遭到詐騙情事，立即通報警方查證。
台南市警一分局莊敬派出所警員陳家生、李俊昇趕赴現場了解，對葉說明此為詐騙集團的常見手法，但葉一開始仍不願相信自己被詐騙，警員及行員耐心地苦口婆心的勸阻下，終於恍然大悟而停止匯款手續，成功攔阻遭詐騙。
警方說，民眾遇見「陌生網友請求代墊資金」等語、應隨時提高警覺，不可輕易相信網路上見不到面的愛情，用甜言蜜語包裝下的欺騙，只會更讓人傷心。如發現可疑為詐騙情事，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案，維護自身及財產安全。
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