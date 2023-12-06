快訊

2片魚肉就致命！南投吃河豚中毒1死案 「極毒兇手」品種出爐

為何阿里、滴滴都崩了…美制裁效應？還是家裡出問題

被爆與昔日下屬婚外情 衛福部秘書處長道歉「盼能求得原諒」

影／高雄騎士邊騎車邊喝酒 警查出影像將究辦

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

網傳影片，有男子騎機車停紅燈時「邊騎車邊喝酒」，高雄警方調閱相關影像及路口監視錄影畫面，發現其中有1男子騎車沒戴安全帽，又疑有危險駕駛行為，今天表示，將通知畫面中的男子到案究辦。

據了解，網路「黑色豪門企業」及「記者爆料網」都傳出同樣的影片，畫面中有機車騎士在停等紅燈之際，疑似「邊騎車邊喝酒」，其中1名男子未戴安全帽，甚至抬腳騎機車，引起議論。

高雄市警前鎮分局調根據影片，查出騎士的行為地，在高雄市前鎮區凱旋三路與二聖路口、凱旋四路與鎮興路口，調閱相關路口監錄影像，指騎士於停等紅燈時取出疑似啤酒罐、啤酒瓶，作出飲用行為，並有未戴安全帽及抬腳騎機車的危險駕駛行為，將通知車主到案說明，釐清案情。

警方今天表示，針對影片中男子未戴安全帽，將依據道路交通管理處罰條例規定，處罰500元罰鍰，另同名男子騎車駛出路面邊線，依同法將處600元1800元罰鍰、危險駕駛部分，處6000元至3萬6000元罰鍰，至於他們涉及不能安全駕駛部分，將於通知到案釐清後，函請高雄地檢署偵辦。

網傳男子「邊騎車邊喝酒」，高雄警方調閱影像，今天表示要開罰。圖／擷取自「社會事新聞影音」
網傳男子「邊騎車邊喝酒」，高雄警方調閱影像，今天表示要開罰。圖／擷取自「社會事新聞影音」
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

影片 安全帽 高雄市

延伸閱讀

高雄老牌冰店害百人中毒 業者寫悔過書+和解換到緩起訴

高雄「這區」一天逮獲2男1女失聯移工 逾居最久長達1年

高雄帶團赴陸招待案+1 台灣新住民關懷總會3幹部遭聲押

高雄愛河發現浮屍 身分不明老婦落水死亡

相關新聞

性專區設置惹議 嘉市文史工作者老地圖述說公娼故事

嘉義市議會昨天通過議員提案性專區可行性評估，引發關注熱議，文史工作者、嘉義市「100年前古民藝店」老闆高振興，收藏61年...

影／高雄騎士邊騎車邊喝酒 警查出影像將究辦

網傳影片，有男子騎機車停紅燈時「邊騎車邊喝酒」，高雄警方調閱相關影像及路口監視錄影畫面，發現其中有1男子騎車沒戴安全帽，...

澎湖奎壁山岸際攤搜驚見無名屍 疑男性海上漂流多日

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊昨天上午11時10分許，於奎壁山岸際灘搜時，發現一具疑似男性的無名屍，由於遺體明顯腫脹，身上衣...

國3北上梅山交流道出口匝道 貨車翻車水泥散落無法通行

根據警廣即時路況，國道3號北上梅山交流道出口匝道，有1輛貨車翻車，水泥散落，無法通行，請用路人改道行駛。

85歲老婦走進派出所向警求助「没飯吃」 原來她忘記已吃過

台中85歲老婦日前走進清水警分局高美派出所求助說，她家沒食物可吃，已餓很久，警員買粥給她，查出她身分通知家人才知，兒子每...

高雄「這區」一天逮獲2男1女失聯移工 逾居最久長達1年

高雄楠梓警分局翠屏派出所前天一日內查獲3名越南籍逾期居留移工，分別是38歲陶姓男子與同車41歲阮姓女子，因違規並排停車意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。