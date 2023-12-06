影／高雄騎士邊騎車邊喝酒 警查出影像將究辦
網傳影片，有男子騎機車停紅燈時「邊騎車邊喝酒」，高雄警方調閱相關影像及路口監視錄影畫面，發現其中有1男子騎車沒戴安全帽，又疑有危險駕駛行為，今天表示，將通知畫面中的男子到案究辦。
據了解，網路「黑色豪門企業」及「記者爆料網」都傳出同樣的影片，畫面中有機車騎士在停等紅燈之際，疑似「邊騎車邊喝酒」，其中1名男子未戴安全帽，甚至抬腳騎機車，引起議論。
高雄市警前鎮分局調根據影片，查出騎士的行為地，在高雄市前鎮區凱旋三路與二聖路口、凱旋四路與鎮興路口，調閱相關路口監錄影像，指騎士於停等紅燈時取出疑似啤酒罐、啤酒瓶，作出飲用行為，並有未戴安全帽及抬腳騎機車的危險駕駛行為，將通知車主到案說明，釐清案情。
警方今天表示，針對影片中男子未戴安全帽，將依據道路交通管理處罰條例規定，處罰500元罰鍰，另同名男子騎車駛出路面邊線，依同法將處600元1800元罰鍰、危險駕駛部分，處6000元至3萬6000元罰鍰，至於他們涉及不能安全駕駛部分，將於通知到案釐清後，函請高雄地檢署偵辦。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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