影／高雄騎士邊騎車邊喝酒 警查出影像將究辦

網傳影片，有男子騎機車停紅燈時「邊騎車邊喝酒」，高雄警方調閱相關影像及路口監視錄影畫面，發現其中有1男子騎車沒戴安全帽，又疑有危險駕駛行為，今天表示，將通知畫面中的男子到案究辦。

據了解，網路「黑色豪門企業」及「記者爆料網」都傳出同樣的影片，畫面中有機車騎士在停等紅燈之際，疑似「邊騎車邊喝酒」，其中1名男子未戴安全帽，甚至抬腳騎機車，引起議論。

高雄市警前鎮分局調根據影片，查出騎士的行為地，在高雄市前鎮區凱旋三路與二聖路口、凱旋四路與鎮興路口，調閱相關路口監錄影像，指騎士於停等紅燈時取出疑似啤酒罐、啤酒瓶，作出飲用行為，並有未戴安全帽及抬腳騎機車的危險駕駛行為，將通知車主到案說明，釐清案情。