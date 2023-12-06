85歲老婦走進派出所向警求助「没飯吃」 原來她忘記已吃過

台中85歲老婦日前走進清水警分局高美派出所求助說，她家沒食物可吃，已餓很久，警員買粥給她，查出她身分通知家人才知，兒子每天都準備三餐給母親吃，但母親失智常忘記自己已吃過飯。

清水區一名獨居老婦人日前走進清水警分局高美派出所，向值班員警鄭惇升表示，她家中無食物可吃，自己飢腸轆轆已多時没吃東西，忍不住才來求助警方。

警員自掏腰包購買熱粥，供老婦充飢，詢問老婦年籍及住家時，她都答不出來，警方聯繫附近高美里長洪瑞晟協助尋找老婦住家，經里長詢問後得知老婦目前雖獨居於高美里，但兒子居住於清水區街上，電話聯繫兒子，才知原來老婦有失智現象，常忘記自己已吃過飯。

老婦兒子表示，他每天都會回家照顧老婦並準備三餐，當天也有準備午餐給母親食用，因母親有失智現象，常忘記自己已用過餐。