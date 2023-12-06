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高雄「這區」一天逮獲2男1女失聯移工 逾居最久長達1年

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓警分局翠屏派出所前天一日內查獲3名越南籍逾期居留移工，分別是38歲陶姓男子與同車41歲阮姓女子，因違規並排停車意外查獲，而26歲登姓男子則是與友人騎車形跡可疑遭警攔停，但登男當下戲劇性棄車狂奔逃逸，最終仍累癱在河堤邊光著腳丫子狼狽落網，3人訊後，皆解送至移民署高雄專勤隊收容。

翠屏所長陳昀辰指出，登男是在益群路橋被發現，登男與友人當時共乘機車，一見員警攔查，兩人遂棄車狂奔逃逸，登男甚至連鞋子都不要了，其中1人逃往巷內躲藏，一度失去蹤跡，經員警向路人詢問指引，在河堤邊發現體力不支的登男，經查已失聯10個月逾期居留。

無獨有偶，該所員警轄區另一處查獲兩名失聯移工，分別是失聯已一年之久的陶男及失聯7個月10天的阮女，當時阮女因違規並排停車，遭員警取締，面對警方盤查，一度支吾其詞不願透露身分，最終身分仍被查出。

警訊後，將登男、陶男及阮女解送至移民署高雄專勤隊收容，三人恐將面臨被遣返的命運。

越南籍失聯移工阮女在女警陪同下坐上警車，返回翠屏派出所接受警方詢問。記者古和純／翻攝
越南籍失聯移工阮女在女警陪同下坐上警車，返回翠屏派出所接受警方詢問。記者古和純／翻攝

移民署 移工 越南

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