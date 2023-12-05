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新北泰山區大火28家工廠付之一炬 大批人車漏夜處理殘火
新北市府消防局今晚表示，泰山區工廠大火，經統計，共波及28家工廠。燃燒面積1萬6000平方公尺。至晚間仍在殘火處理中。這起火警疏散近30人，1人燙傷送醫，無生命危險。
泰山區的家具工廠上午發生火警，因為火勢延燒向周邊廠房擴散，市府消防局晚間6時30分表示，經統計，共有31間鐵皮屋被波及，這些鐵皮屋共為28家工廠。
消防局表示，中午初步控制火勢後，現場救災人員極力控制火勢，但因為風勢助長死灰復燃，與火場臨近的部分工廠又被波及，有些火場建築甚至發生坍塌，晚間最終統計為28家工廠焚燬。
消防局說，至晚間仍在處理殘火，共出動116車次，將近300名消防救災人員。火警發生原因將等鑑識中心進一步調查釐清。
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