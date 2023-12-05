到室友房廁所上大號挨告 法官「難道要拉在褲裡」判無罪

新北市20多歲林姓男大學生，去年聚餐聊天時肚痛，但公用廁所又有人，於是到室友許男套房內上廁所，被依侵入住宅罪嫌起訴。新北地院法官認為，要林男忍著肚痛不能借用廁所，選擇拉在自己褲子裡面或是在眾人面前便溺，簡直是一種凌遲，也是對人性尊嚴的嚴重侵害，是「不正義」的價值判斷，判決林無罪。

據了解，林姓男大學生與室友許姓男子合租一間房屋，屋內有1間套房、1間雅房及1間客廳，林男住在雅房內，許男則住在有衛浴套房內。去年9月時林男找朋友來家中聚餐聊天，眾人聊天聊到一半時，林男因有急性腸胃炎肚痛難耐，但此時客廳公用廁所有人在使用，林男情急跑到許姓室友的房間使用廁所。

許姓男子返家後發現廁所馬桶有排泄物及汙漬，憤而提告，檢察官訊後依侵入住宅罪嫌將林男起訴。新北地院開庭時林男供稱，因天生體質差容易拉肚子，那一天剛好急性腸胃炎，客廳的公用廁所剛好有人在使用，「我不可能當著大家的面拉出來，又沒有辦法忍，情急之下才想說要跟許男借廁所使用，事後也有向許男賠罪。」

法官認為，日常生活中每個人應該都有肚子痛必須找地方蹲廁所經驗，這種需求往往突如其來，無法控制，如果能及時找到廁所抒解，就像久旱逢甘霖般地爽快，因此要求被告在「公廁」有人使用情況下，必須忍受肚子痛繼續等待，不可以進入許男套房內使用廁所，完全是一件強人所難的事情，畢竟這麼近的地方就存在另一間廁所，卻不能使用，對於肚子痛的林男來說，根本欠缺期待可能性。