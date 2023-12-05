快訊

統神台上怒噴「販毒狗」掀熱議 電競協會晚間發文致歉：邀劉偉健先生任頒獎人不妥

新世代調情聖手？英《牛津字典》2023代表字「rizz」

到室友房廁所上大號挨告 法官「難道要拉在褲裡」判無罪

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市20多歲林姓男大學生，去年聚餐聊天時肚痛，但公用廁所又有人，於是到室友許男套房內上廁所，被依侵入住宅罪嫌起訴。新北地院法官認為，要林男忍著肚痛不能借用廁所，選擇拉在自己褲子裡面或是在眾人面前便溺，簡直是一種凌遲，也是對人性尊嚴的嚴重侵害，是「不正義」的價值判斷，判決林無罪。

據了解，林姓男大學生與室友許姓男子合租一間房屋，屋內有1間套房、1間雅房及1間客廳，林男住在雅房內，許男則住在有衛浴套房內。去年9月時林男找朋友來家中聚餐聊天，眾人聊天聊到一半時，林男因有急性腸胃炎肚痛難耐，但此時客廳公用廁所有人在使用，林男情急跑到許姓室友的房間使用廁所。

許姓男子返家後發現廁所馬桶有排泄物及汙漬，憤而提告，檢察官訊後依侵入住宅罪嫌將林男起訴。新北地院開庭時林男供稱，因天生體質差容易拉肚子，那一天剛好急性腸胃炎，客廳的公用廁所剛好有人在使用，「我不可能當著大家的面拉出來，又沒有辦法忍，情急之下才想說要跟許男借廁所使用，事後也有向許男賠罪。」

法官認為，日常生活中每個人應該都有肚子痛必須找地方蹲廁所經驗，這種需求往往突如其來，無法控制，如果能及時找到廁所抒解，就像久旱逢甘霖般地爽快，因此要求被告在「公廁」有人使用情況下，必須忍受肚子痛繼續等待，不可以進入許男套房內使用廁所，完全是一件強人所難的事情，畢竟這麼近的地方就存在另一間廁所，卻不能使用，對於肚子痛的林男來說，根本欠缺期待可能性。

另外林男因為肚子痛未事先取得許男的同意，進入許男房間使用廁所，並未違背社會倫理、公序良俗及法益保護的精神，具有社會相當性。這不能算是「正當理由」的話，法院便是告訴大家即便肚子再痛，也只能拉在自己的褲子裡面，或是選擇在眾人面前便溺，這樣簡直是一種凌遲，也是對於人性尊嚴的嚴重侵害，完全是一種「不正義」的價值判斷。因此判決林男無罪。

新北地方法院。圖／聯合報系資料照
新北地方法院。圖／聯合報系資料照
林男肚痛難耐，使用許男套房內廁所挨告。圖為示意圖。（Getty Images）
林男肚痛難耐，使用許男套房內廁所挨告。圖為示意圖。（Getty Images）

廁所 套房

延伸閱讀

退休護師LINE群貼文遭控違選罷法獲判無罪 法界：檢調根本大砲打小鳥

彰化縣議員柯振杯父子發物資涉賄 二審認無對價判無罪

王忠義涉弒母詐保案 更三審判無罪確定理由出爐

花750萬買BMW X6 M修不好　汎德展銷中心前吊貨櫃抗議挨告判無罪

相關新聞

火燒家樂福現場畫面曝光！店員無奈看著火光 中原店：敬請期待回歸

桃園市中壢區3名年輕人3日清晨在家樂福中原店用賣場殺蟲劑點燃打火機猛噴嘻鬧發生大火，家樂福店方被迫停業恐逾2周，損失難以...

小黃突成火球！北市敦化北路火燒車意外 運將急跳車驚逃

台北市松山區敦化北路今午發生計程車火燒車事件，警消獲報派員撲救，10分鐘內撲滅火勢，確認現場無人員傷亡，確切起火原因有待...

到室友房廁所上大號挨告 法官「難道要拉在褲裡」判無罪

新北市20多歲林姓男大學生，去年聚餐聊天時肚痛，但公用廁所又有人，於是到室友許男套房內上廁所，被依侵入住宅罪嫌起訴。新北...

野狗從對向車縫竄出…她騎車經過撞上 人車滑摔送醫

田姓女子今天上午騎機車經過新北市泰山區泰林路三段，撞上從對向車道車縫竄出的野狗，導致她人車滑摔肢體多處擦挫傷，所幸送醫後...

消防員拍微電影找妹妹助陣 金門消防局奪全國第二

內政部消防署為喚起民眾對於防範一氧化碳中毒的重視，舉辦「112年宣導防範熱水器一氧化碳中毒微電影競賽」，引起廣大回響，共...

喝茫開車不勝酒力睡著 車停快車道被警叫醒才知慘了

新北市34歲杜姓男子前天晚間在家中喝了3瓶啤酒後，開車出門要找朋友，行經中和區中山路與連城路口時因不勝酒力在車道上睡著。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。