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火燒家樂福現場畫面曝光！店員無奈看著火光 中原店：敬請期待回歸

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區3名年輕人3日清晨在家樂福中原店用賣場殺蟲劑點燃打火機猛噴嘻鬧發生大火，家樂福店方被迫停業恐逾2周，損失難以估計，將提出民事求償；起火影片也在網路曝光，影片可見當時2名店員疑似被疏散到賣場一角，隔著紅龍柱無奈看著店內熊熊火光、濃煙冒出，影片中可見大火猛烈，還傳出連續爆裂聲響。

中原店今天首度在粉專發文，表示為考量顧客安全為第一優先，待內部修繕後，遵循相關法規：建築、消防、公共安全等鑑定評估，方可恢復營業。期間內包含店內美食街、商店街皆停止營業。中原店也向消費者喊話「並請期待家樂福中原店新樣貌的回歸」，詳細恢復時間待正式公告。

中壢區24小時營業的家樂福中原店本月3日凌晨失火，30名員工、顧客倉皇逃生，現場損失慘重；警、消事後調查，起火原因是3名男子在賣場清潔用品區玩鬧，用賣場殺蟲劑噴打火機導致，依公共危險罪嫌將3人移送法辦。

警方調查，20歲郭姓男子與20歲黃姓、24歲周姓友人三人當時到賣場逛街，郭男在黃、周慫恿下，在清潔用品區持賣場殺蟲劑噴打火機後放回，未料該罐殺蟲劑引爆一旁殺蟲劑、酒品，引發大火。

三人到案獲知闖禍顫抖嚇呆，表示當時只是拿殺蟲劑噴打火機看會不會助燃，當下沒有起火，怎料將殺蟲劑放回會引發大火。

家樂福中原店大火深受社會關切，店內商品燒毀、消防噴水和灑水系統啟動，賣場其他區域不少商品泡水、裝潢均被燻黑，更波及店內商場美食街12家餐廳停業，闖禍3年輕人恐將面臨天價求償。

桃園市警局指出，近日中壢家樂福中原店大火、銀樓搶案發生，警方第一時間釐清案情，警察局長吳坤旭也前往中壢分局頒發獎金表揚普仁所和警員涂宏瑋等破案員警積極辦案的態度，他期許警察遇案子要一馬當先釐清案情，保護善良百姓，「對壞人比壞人還兇、對好人要好好幫忙」。吳說，這就是警察路見不平、拔刀相助的俠義精神。

中壢家樂福因3年輕人用殺蟲劑點燃打火機嘻鬧火警停業恐逾2周以上，3年輕人面臨天價求償。記者曾增勳／翻攝
中壢家樂福因3年輕人用殺蟲劑點燃打火機嘻鬧火警停業恐逾2周以上，3年輕人面臨天價求償。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局長吳坤旭（中）與義刑大隊長吳裕衳（中左）頒獎金表揚偵破家樂福大火銀樓搶案等員警。記者曾增勳／攝影
桃園市警局長吳坤旭（中）與義刑大隊長吳裕衳（中左）頒獎金表揚偵破家樂福大火銀樓搶案等員警。記者曾增勳／攝影
中壢家樂福因3年輕人用殺蟲劑點燃打火機嘻鬧火警停業恐逾2周以上，起火當時2名店員疑似被疏散到賣場一角，隔著紅龍柱無奈看著店內熊熊火光、濃煙冒出。記者曾增勳／翻攝
中壢家樂福因3年輕人用殺蟲劑點燃打火機嘻鬧火警停業恐逾2周以上，起火當時2名店員疑似被疏散到賣場一角，隔著紅龍柱無奈看著店內熊熊火光、濃煙冒出。記者曾增勳／翻攝
中壢家樂福因3年輕人用殺蟲劑點燃打火機嘻鬧火警停業恐逾2周以上，3年輕人面臨天價求償。記者曾增勳／翻攝
中壢家樂福因3年輕人用殺蟲劑點燃打火機嘻鬧火警停業恐逾2周以上，3年輕人面臨天價求償。記者曾增勳／翻攝

賣場 家樂福 警察 火災 桃園

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