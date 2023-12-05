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消防員拍微電影找妹妹助陣 金門消防局奪全國第二

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

內政部消防署為喚起民眾對於防範一氧化碳中毒的重視，舉辦「112年宣導防範熱水器一氧化碳中毒微電影競賽」，引起廣大回響，共計有各單位50支影片參賽，而金門縣消防局第一大隊也自編自演「金消多珍重，CO不相送」一片參賽，勇奪全國第二佳績，今天赴本島領獎，消防局同仁感到與有榮焉。

這部微電影的男主角是金門縣消防局第一大隊員黃翔，飾演女主角則是他的親妹妹黃琁，在主管支持下，突破經費取得不易等重重關卡，由第一大隊大隊長陳叁奇率所屬成員依據競賽方式積極準備，大家絞盡腦汁、集思廣益，並向縣內有拍攝經驗的民間人士請益，終於產出拍攝劇本，投入數天的拍攝時間，終於產出一部具有金門特色且生動的防範熱水器一氧化碳中毒微電影。

消防署今天在大坪林聯合開發大樓舉行「112年宣導防範熱水器一氧化碳中毒微電影徵選競賽頒獎典禮」，署長蕭煥章主持，隊員黃翔代表參賽團隊受獎，局長呂英華指派代理副局長陳國瑋陪同，共享榮耀與喜悅。

黃翔說，雖然消防工作很辛苦，但大家抱持著一顆感恩熱忱的心服務社會，得獎是很大的激勵，「這份榮耀是屬於大家的」。

金門縣消防局參加內政部消防署舉辦「宣導微電影競賽」，勇奪全國第二佳績，今天領獎。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局參加內政部消防署舉辦「宣導微電影競賽」，勇奪全國第二佳績，今天領獎。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局第一大隊自編自演「金消多珍重，CO不相送」微電影參賽，勇奪全國第二佳績。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局第一大隊自編自演「金消多珍重，CO不相送」微電影參賽，勇奪全國第二佳績。圖／金門縣消防局提供

微電影 一氧化碳中毒 金門 消防員

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