喝茫開車不勝酒力睡著 車停快車道被警叫醒才知慘了

新北市34歲杜姓男子前天晚間在家中喝了3瓶啤酒後，開車出門要找朋友，行經中和區中山路與連城路口時因不勝酒力在車道上睡著。路過民眾見狀上前關心，但拍打車窗多次皆叫不醒只好報警。中和警方到場後將杜男喚醒，立刻聞到他身上濃厚酒味，經酒測發現他酒測值達0.74，詢後將林男依公共危險罪嫌送辦。

據了解，中和警方前天深夜11時許接獲報案，中和區中正路與連城路口1輛轎車駕駛在車上昏倒。警方獲報趕抵現場發現34歲的杜姓男子坐在駕駛座上睡覺，警方立即將他喚醒，不料杜男一開車門濃厚的酒氣味頓時散逸車外，警員立即對杜男進行酒測，發現他酒測值達0.74嚴重超標，當場將他上銬逮捕。

杜男向警方供稱在家中喝了3瓶啤酒後，因要找朋友所以開車出門，經過中正路與連城路口時因不勝酒力才會睡著。警方詢後將杜男依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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