行人呢？收未禮讓罰單照片上網討拍 網友眼尖「人在這」

高雄有網友近日收到一張1200元交通罰單，挨罰理由是轎車行經路口行人穿越道「未禮讓行人通行」，但仔細端詳檢舉罰單所附上照片，網友根本沒看出斑馬線上有行人，一頭霧水下，在臉書熱門社團貼文求問「這到底是有行人嗎？」沒想到，立馬引來不少熱心網友回應。

「直接打電話問開單警員」、「可以申訴要求要影片！有沒有拍到行人」、「假如是行人本人拍的，當然看不到」留言區上有熱心網友一一回應，甚至有網友乾脆用貼文者罰單上的單號、車號、日期上網查詢。

經「岡山人」社團網友1小時內熱烈回應，並在高雄市政府所架設的「交通違規便民網」協助查詢，果然從違規照片中邊邊角角處，發現疑似腿毛的影像，疑似這張神秘檢舉照根本就是行人自拍。而該網友也在謎底揭曉後，疑似自甘受罰，緊急將貼文下架。