台61北上大貨車追撞小貨車 餿水壞蛋翻落百米路塞車
桃園市台61快速道北上新屋永安路段，45歲戴姓男子駕駛小貨車今天下午載著10餘桶廚餘桶裝滿餿水，北上行經47.2公里處，突然遭後方31歲徐姓司機駕駛營業大貨車直接追撞，小貨車多桶廚餘桶餿水滑落灑滿路面，長約100公尺，所幸無人受傷，雙方酒測均為零，警方調查肇事責任，並聯繫中壢工務段清理現場，造成北上塞車。
警方調查，徐姓營業大貨車司機開車行經台61線47.2公里永安路段，今天下午2時20分，當時天雨路滑，徐男未注意前方路況， 從後方直接追撞前方戴男小貨車，當時小貨車上載有廚餘桶餿水，在大貨猛烈撞擊下，廚餘桶餿水紛紛翻落路面，甚至有一桶丟棄壞蛋桶翻落路面，餿水連續灑滿路面，長約100公尺，波及2個車道，加上餿水路滑，造成北上塞車。
警方據報立即前往處理和指揮交通，緊急聯絡中壢工務段趕到現場清理，避免餿水路滑造成其他車輛事故，警方對徐、戴2人進行酒測均為零，車禍幸無人受傷，警方進一步追查釐清肇事責任歸屬，並呼籲用路人天雨路滑、小行駕駛。
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