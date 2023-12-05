一見巡邏車就閃躲！警方第六感驚覺不對勁 意外逮多名失聯移工
桃園市保安警察大隊第一中隊警網3天前於龜山轄區巡邏時，行經林口重劃區眾多建案附近時，發現有多名東南亞籍男子在街邊遊蕩，卻在發現警車出現之際突然全部跑向路旁一輛轎車內，警方第六感認為一見警就躲，肯定有問題，2輛警車立刻上前包抄，初步清查眾多外籍男子中，有阮姓等3人正因失聯遭追緝，警詢後依違反入出國及移民法送辦。
保大第一中隊長許涵清說明，一中隊2個警網本月2日傍晚5點，巡邏經過桃園市龜山區文達路270號前，發現有多名移工行走於路上，一見巡邏車駛近，刻意閃躲急欲上車，警方趨前盤查，當場查獲阮姓等3名失聯移工，全案依違反入出國及移民法移請內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊偵辦。
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