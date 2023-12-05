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新北火警17家廠房付之一炬 1人受傷送醫

中央社／ 新北5日電

新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒17棟廠房，1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。聯合報記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒17棟廠房，1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。聯合報記者曾伯愷／攝影

新北市泰山區的家具工廠今天發生火警，因風向與火勢猛烈，周邊共17家各類工廠與倉儲遭波及。消防局表示，火勢在下午近1時30分控制，疏散近30人，1人燙傷送醫。

新北市政府消防局表示，上午10時47分據報，泰山區中港西路的家具工廠發生大火，立即出動人車搶救，到場時工廠已陷入一片火海。

消防局副局長陳崇岳接受聯訪表示，火場位於泰山區的家具工廠，接獲報案時，已全面燃燒，立即加派新北各地消防人車，與桃園市府消防局等支援搶救。

這處鐵皮屋工廠發生火警時，烈焰與濃煙引起不少民眾與駕駛目睹，濃濃黑煙與大火從鐵皮工廠竄出，遠處即可看見。

陳崇岳說，火警發生時，其他廠房也利用室內消防器材投入協助搶救，並疏散7人。另外，火場周邊也靠近某家汽車旅館，因為今天風向影響火勢與濃煙，消防局另疏散旅館20多名住宿客人。

他說，包括家具工廠與其他周邊物流、倉儲、各類工廠等，共燃燒17間廠房，將近有2000坪燃燒面積。火場4個方向，出動共約20條水線搶救。為侷限火勢，出動怪手等重機械清理、撲滅。

消防局說，下午1時10分將火勢侷限、1時28分火勢控制。其中，58歲男性員工在火警初期搶救與逃生時，遭熱氣燙傷，但意識清楚，送衛生福利部台北醫院，生命跡象穩定，無安全顧慮。

陳崇岳說，全力撲滅與清理火場，並將殘火處理。據報案人陳述，火警發生時，疑似是在家具工廠夾層中冒出火舌，但實際火警發生原因，要等火勢完全撲滅後，進一步由火災鑑識中心釐清。

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