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泰山惡火！6棟鐵皮工廠竄大火 1人後頸輕微燒傷送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區中港西路一家鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，新北市消防局獲報出動大批人車趕抵布水線灌救，現場疏散7人，其中1人頸部燒火輕微燒傷，緊急協助送醫急救沒有大礙。由於現場延燒面積過大，目前消防員持續灌救中。

據了解，新北市泰山區中港西路120巷3弄一家鐵皮倉庫，今天上午竄出大量黑煙，旋即火舌冒出向旁延燒。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛73輛、消防員157人趕抵，現場6棟鐵皮廠房已陷入一片火海。

消防員趕緊布水線阻隔延燒，同時協助疏散7人到安全位置，過程中一名滷味食品公司負責人曹男（58歲）後頸遭火輕微二度燒傷，面積約百分之二左右，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。

現場燃燒面積過大，水箱車來回供水緩不濟急，消防員以地形地物取用溪水方式灌救救災。目前火勢還沒撲滅。新北市消防局人車持續留在現場灌救，至於確切起火原因及責任歸屬，有待後續火調人員調查釐清。

新北市消防局第二大隊表示，為因應長時間救災，體恤消防同仁辛勞，消防局商請胖卡餐車到場提供餐點給警、義消同仁使用。另外呼籲，發現工廠或倉庫火災應立即通報119，若可看見火舌串出，或濃煙顏色為黑煙，則應放棄使用滅火器滅火，儘速逃生及報案

新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒6棟鐵皮工廠1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒6棟鐵皮工廠1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒6棟鐵皮工廠1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒6棟鐵皮工廠1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒6棟鐵皮工廠1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒6棟鐵皮工廠1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒6棟鐵皮工廠1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒6棟鐵皮工廠1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。記者曾伯愷／攝影
為因應長時間救災，體恤消防同仁辛勞，消防局商請胖卡餐車到場提供餐點給警、義消同仁使用。記者曾伯愷／翻攝
為因應長時間救災，體恤消防同仁辛勞，消防局商請胖卡餐車到場提供餐點給警、義消同仁使用。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒6棟鐵皮工廠1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒6棟鐵皮工廠1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場燃燒面積過大，消防員利用溪水協助滅火。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場燃燒面積過大，消防員利用溪水協助滅火。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒6棟鐵皮工廠1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒6棟鐵皮工廠1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒6棟鐵皮工廠1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒6棟鐵皮工廠1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒6棟鐵皮工廠1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒6棟鐵皮工廠1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場燃燒面積過大，消防員利用溪水協助滅火。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場燃燒面積過大，消防員利用溪水協助滅火。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區中港西路一棟鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，現場延燒6棟鐵皮工廠1人輕微被火燒傷，送醫無大礙。記者曾伯愷／攝影
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消防員

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