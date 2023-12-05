泰山惡火！6棟鐵皮工廠竄大火 1人後頸輕微燒傷送醫

新北市泰山區中港西路一家鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，新北市消防局獲報出動大批人車趕抵布水線灌救，現場疏散7人，其中1人頸部燒火輕微燒傷，緊急協助送醫急救沒有大礙。由於現場延燒面積過大，目前消防員持續灌救中。

據了解，新北市泰山區中港西路120巷3弄一家鐵皮倉庫，今天上午竄出大量黑煙，旋即火舌冒出向旁延燒。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛73輛、消防員157人趕抵，現場6棟鐵皮廠房已陷入一片火海。

消防員趕緊布水線阻隔延燒，同時協助疏散7人到安全位置，過程中一名滷味食品公司負責人曹男（58歲）後頸遭火輕微二度燒傷，面積約百分之二左右，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。

現場燃燒面積過大，水箱車來回供水緩不濟急，消防員以地形地物取用溪水方式灌救救災。目前火勢還沒撲滅。新北市消防局人車持續留在現場灌救，至於確切起火原因及責任歸屬，有待後續火調人員調查釐清。