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失蹤多年警方找上門 他抓狂檢舉所長還要「炸掉派出所」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

林園警分局外觀。圖／翻攝林園分局臉書
林園警分局外觀。圖／翻攝林園分局臉書

高雄45歲陳姓男子3年前因失業急需紓困，向新北市某立委陳情揚言自戕，高雄警方接獲轉報，事隔1年終於找到失聯的陳男，事後陳男指控中庄所長執法過當，又向督察組陳情誣指所長曠職「亂搞」，還上派出所臉書留言宣稱要「炸掉派出所」，該所長不再隱忍提告，高雄地檢署今偵結，依誣告罪嫌將陳男起訴。

檢方調查，2020年3月間，陳男失業求助新北市某立委服務處，還向服務處人員宣稱想要自戕，當時新北市警方獲報後，查出陳男戶籍在高雄大寮區，轉報轄區警分局查處。

林園警方局獲報後，由中庄派出所受理，員警成功聯繫上陳男父母，但因父母也無陳男下落，於是將陳列為失蹤人口，直到隔年2月，警方才成功找到陳男，但當時陳男拒絕與員警返回派出所，還與員警發生爭執，因此遭到警方逮捕。

事後陳男不滿警方執法過當，從2021年10月起，多次到中庄派出所臉書社團發文，稱當時所長是「垃圾」，「亂搞瞎搞」、「能做什麼好事」，不過所長都未對陳男言論追究。

未料去年10月6日，陳男多次打電話至分局督察組，向接電話員警表示「剩三天我就讓中庄所門口出事」、「我一定去中庄所炸」、「你不懲處所長，我動用私刑一定去炸」，還指控所長曠職，「給我記過，你不記我一定炸了」。

因陳男誣指所長曠職，該名所長最後不再隱忍，對陳男提告恐嚇、誣告罪。檢警偵辦時，陳男態度不配合，否認恐嚇、誣告，也拒簽偵訊筆錄，事後才於筆錄影本簽署改名前姓名。

檢方根據警方提供事證以及警察局內部調查結果，認為陳男指控均非事實；不過，恐嚇部分，因陳男致電督察組時，並未請組員轉述恐嚇內容，因此未構成使所長心生畏懼的要件，今偵結僅依誣告罪嫌將陳男起訴。

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