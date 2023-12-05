新北家具工廠大火「黑龍捲竄天空」 泰山人：末日來臨

新北市泰山區中港西路一間鐵皮家具工廠今上午起火，新北市消防局派59輛各式消防車、123人前往救援，稍早共疏散7人，暫無人傷亡傳出。由於火勢及黑煙持續竄出，煙霧綿延數十公里，就連一旁台65線都可看到整片黑煙，讓泰山人更直呼「這景象就像末日來臨」。新北市環保局表示，如有空品惡化狀況，將立即提醒下風處民眾避免外出。

由於現場黑煙不斷，環保局表示，11點多接獲通知已派員至現場進行空品檢測，經現場以四用氣體偵測器量測及監控鄰近空氣品質微型感測器，目前並無影響空氣品質狀況，將持續監控空氣品質，如有空品惡化狀況，將立即提醒下風處民眾避免外出。